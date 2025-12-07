UNAMA Santarém abre seleção para cargos técnico e administrativo

UNAMA Santarém está com processo seletivo aberto para o preenchimento de vagas. Elas são para os cargos de Assistente Administrativo para a Clinica-Escola de Odontologia e Técnico de Segurança no Trabalho. O prazo para envio dos currículos encerra no dia 31 de dezembro de 2025. Mais informações podem ser obtidas diretamente na plataforma Peixe 30.

Veja o perfil dos candidatos.....

Vaga 1: Assistente Administrativo (Clinica-Escola de Odontologia)

Vaga 2: Técnico de Segurança do Trabalho

Por : Henrique Britto