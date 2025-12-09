IFPA – Campus Óbidos realiza evento sobre ciência, tecnologia e saberes da Amazônia

ÓBIDOS – O Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Óbidos promove, no período de 15 a 17 de dezembro, um importante evento voltado à ciência, à tecnologia e aos saberes da Amazônia, reunindo educação, inovação e sustentabilidade em uma programação ampla e diversificada.

Durante os três dias, o campus será palco de palestras, minicursos, oficinas, atividades culturais e apresentações científicas, proporcionando um espaço de troca de conhecimentos entre estudantes, pesquisadores, professores e a comunidade em geral.

A iniciativa busca valorizar os saberes amazônicos, estimular a produção científica e tecnológica e fortalecer o diálogo entre a academia e a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.

A organização convida todos os interessados a conferirem a programação completa de cada dia e participarem dessa experiência de aprendizado, integração e valorização do conhecimento.

Participe, aprenda e mergulhe nessa experiência no IFPA – Campus Óbidos.

Clique na imagem seguinte e conheça toda programação.....



