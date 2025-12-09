Equipes da Cidade Nova e Xupa Osso são Campeãs do Voleibol em Óbidos

ÓBIDOS – As finais do Campeonato Obidense de Voleibol masculino e feminino, realizadas na noite do último sábado (13), evidenciaram a força do esporte local e o grande potencial dos atletas obidenses. O público presente acompanhou partidas disputadas, marcadas por técnica, garra e espírito esportivo, sendo que a equipe feminina Cidade Nova e a equipe masculina Xupa Osso foram as Campeãs da 2ª edição do Campeonato Obidense de Vôlei.

Após mais de dois meses de intensa competição, a 2ª edição do Campeonato Obidense de Vôlei, promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer, consolidou-se como a maior já realizada no município. Ao todo, o torneio mobilizou 16 equipes, com a participação direta de 224 atletas e 48 integrantes das comissões técnicas, fortalecendo o voleibol como uma das modalidades em destaque no cenário esportivo de Óbidos.

No campeonato feminino, a equipe Cidade Nova Vôlei sagrou-se campeã, coroando uma campanha consistente ao longo da competição. O segundo lugar ficou com a equipe Phoenix, enquanto o Aventureiras conquistou a terceira colocação.

Já no campeonato masculino, o título ficou com a equipe Xupa Osso, que venceu a final e garantiu o lugar mais alto do pódio. O Super Vôlei terminou como vice-campeão, e o Cidade Nova Vôlei fechou o pódio na terceira colocação.

O Campeonato Obidense de Voleibol reafirma a importância do incentivo ao esporte no município, promovendo integração, lazer e revelando novos talentos que fortalecem o voleibol local.

www.obidos.net.br - Vídeo Ascom/Pmo