Menu

Menu serviços

Nível do Rio Amazonas atinge 3,96 metros em Óbidos, aponta boletim da Defesa Civil

Nível do Rio Amazonas atinge 3,96 metros em Óbidos, aponta boletim da Defesa Civil

A Defesa Civil de Óbidos divulgou nesta quarta-feira, 15 de janeiro de 2026, às 7h, o boletim diário com a medição do nível do Rio Amazonas no município. De acordo com os dados oficiais, o rio atingiu a marca de 3,96 metros, permanecendo bem abaixo do nível de alerta para inundação, que é de 7,20 metros.

Em comparação com anos anteriores, o nível atual apresenta variações significativas. Em relação a 2025, quando o rio marcava 3,00 metros no mesmo período, o nível deste ano está 0,96 metro acima. Já em comparação com 2023, que registrava 2,96 metros, o aumento é de aproximadamente 1,00 metro.

Por outro lado, o cenário atual ainda está distante das grandes cheias registradas em anos históricos. Em 2022, por exemplo, o Rio Amazonas alcançava 5,58 metros em 15 de janeiro, o que representa 1,62 metro acima do nível atual. Em 2009, outro ano de cheia expressiva, o rio marcava 4,48 metros, ficando 0,52 metro acima da medição de 2026.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) segue monitorando diariamente o comportamento do rio, mantendo a população informada sobre qualquer alteração significativa que possa representar riscos às áreas ribeirinhas.

A Defesa Civil de Óbidos reforça que, apesar do nível atual estar dentro da normalidade para o período, o acompanhamento constante é fundamental, especialmente com a aproximação do período de maior elevação das águas na região amazônica. Novos boletins continuarão sendo divulgados para garantir transparência e prevenção.

www.obidos.net.br

 

Acessos: 150

Adicionar comentário

Código de segurança
Atualizar