Nível do Rio Amazonas atinge 3,96 metros em Óbidos, aponta boletim da Defesa Civil

A Defesa Civil de Óbidos divulgou nesta quarta-feira, 15 de janeiro de 2026, às 7h, o boletim diário com a medição do nível do Rio Amazonas no município. De acordo com os dados oficiais, o rio atingiu a marca de 3,96 metros, permanecendo bem abaixo do nível de alerta para inundação, que é de 7,20 metros.

Em comparação com anos anteriores, o nível atual apresenta variações significativas. Em relação a 2025, quando o rio marcava 3,00 metros no mesmo período, o nível deste ano está 0,96 metro acima. Já em comparação com 2023, que registrava 2,96 metros, o aumento é de aproximadamente 1,00 metro.

Por outro lado, o cenário atual ainda está distante das grandes cheias registradas em anos históricos. Em 2022, por exemplo, o Rio Amazonas alcançava 5,58 metros em 15 de janeiro, o que representa 1,62 metro acima do nível atual. Em 2009, outro ano de cheia expressiva, o rio marcava 4,48 metros, ficando 0,52 metro acima da medição de 2026.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) segue monitorando diariamente o comportamento do rio, mantendo a população informada sobre qualquer alteração significativa que possa representar riscos às áreas ribeirinhas.

A Defesa Civil de Óbidos reforça que, apesar do nível atual estar dentro da normalidade para o período, o acompanhamento constante é fundamental, especialmente com a aproximação do período de maior elevação das águas na região amazônica. Novos boletins continuarão sendo divulgados para garantir transparência e prevenção.

