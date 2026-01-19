Bloco Unidos do Morro lançou sua Música para o Carnapauxis 2026

O tradicional Bloco Unidos do Morro deu o pontapé inicial na sua programação para o Carnapauxis 2026 com o lançamento oficial da sua música tema, neste sábado (25), véspera do aguardado arrastão que acontece neste domingo, movimentando as ruas de Óbidos e enchendo os foliões de expectativa para mais um carnaval de muita tradição e alegria.

Com o enredo “Tradição de Fobó”, a canção celebra a essência do Carnapauxis, exaltando o Mascarado Fobó, as manifestações culturais e a força popular que fazem do Unidos do Morro um dos blocos mais queridos da festa.

A composição é assinada por Noelson Show, com arranjos e produção musical de Gilmário em parceria com o Estúdio Osvaldo Simões. A interpretação vibrante fica por conta de Jônatta Lima, com as guitarras marcantes de Romário Guitar, que dão ainda mais energia à música.

A letra destaca o orgulho da comunidade, as figuras tradicionais como o mascarado de chita, o macacão, o folharal, o Zorro e o morcegão, além das alas, rainhas e ritmos que fazem do bloco um verdadeiro espetáculo popular nas ruas.

O lançamento da música já começou a embalar os foliões, que agora entram oficialmente no clima do Carnapauxis 2026, mostrando que o Unidos do Morro vem mais uma vez com força total para fazer história no carnaval de Óbidos.

Confira o vídeo da música do Morro que preparamos pra você...

🎶 Letra da Música – Tradição de Fobó

Sacode Morro, sacode!

Chegou a hora que a emoção contagia!

O morro nas ruas, no palco a magia

No berço de Fobó, a tradição não se cala

No rufar do tambor, ele se agiganta

O corpo balança, o coração que canta!

É Unidos, é o Morro, que vem pra brincar

Fazendo história e folia no ar.

Vem dos ancestrais, a nossa filosofia

Mascarado de chita, ícone da alegria

Macacão, folharal, Zorro e morcegão

Energia que explode o grito do folião

No Morro não morre a forte tradição

Desde o princípio alternativos com a gente

Travando batalhas, mosquiteiros valentes

Nas alas do Morro tem graça e ousadia

O frevo, as baianas e belas rainhas

A paixão que nos move e o tempo recria

Sacode Morro, sacode!

O Morro chegou! Bate forte o tambor

No brilho das ruas o nosso esplendor

Ninguém segura essa paixão

Unidos do Morro é carnaval de chão

O Morro chegou!

O Morro chegou! Bate forte o tambor

No brilho das ruas o nosso esplendor

Ninguém segura essa paixão

Unidos do Morro é carnaval de chão

