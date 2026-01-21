Diretoria do Bloco Xupa Osso cria a “Orquestra de Frevo Xupa Osso”

O sábado, dia 24 de janeiro de 2026, ficará marcado na história do tradicional Bloco Xupa Osso. Em uma iniciativa que promete fortalecer ainda mais a cultura local, a diretoria da entidade oficializou a criação da Orquestra de Frevo Xupa Osso, que a partir do Carnapauxis 2026 será responsável por toda a programação musical do bloco.

Além de animar os eventos da agremiação, o projeto tem objetivos ainda mais amplos. A proposta inclui, futuramente, a implantação de uma escola de música vinculada ao bloco, bem como o desenvolvimento de projetos culturais voltados à valorização da cultura obidense e à preservação das diversas manifestações culturais do município de Óbidos.

Em suas redes sociais, Jorge Ferreira destacou a importância do engajamento dos jovens que abraçaram o projeto:

“Agradecemos a presença dos jovens: Arthur Rondinelli, Ângelo Couto, PA Chaves, Felipe Freitas, Ana Flávia Ferreira e Vitor Augusto, que se comprometem nesse momento a levar em frente essa árdua empreitada, criando assim a Diretoria Provisória da Orquestra de Frevo Xupa Osso.”

A Diretoria Executiva da Associação Cultural Xupa Osso, por meio de seu presidente Teodósio Farias, também assumiu o desafio proposto pelo grupo de amigos, apoiando a iniciativa e reconhecendo o valor de colocar talentos locais a serviço da cultura do povo Paixi.

A criação da Orquestra de Frevo Xupa Osso representa um novo capítulo para o bloco e para a cena cultural de Óbidos, reforçando o compromisso com a tradição, a formação de novos músicos e o fortalecimento das expressões culturais que fazem parte da identidade do município.

www.obidos.net.br - Foto do Bloco Xupa Osso