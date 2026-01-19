Óbidos recebe palestra sobre adaptação do Cavalo Crioulo na Região Norte

Óbidos (PA) será palco, no próximo dia 26 de janeiro de 2026, de uma palestra especial voltada ao fortalecimento da equinocultura na Região Norte. Com o tema “Adaptação do Cavalo Crioulo no Esporte e a Serviço na Região Norte”, o evento promete reunir conhecimento técnico, troca de experiências e valorização dessa raça que vem conquistando cada vez mais espaço no esporte e no trabalho rural amazônico.

A programação acontece a partir das 19h30, na Loja Força e Harmonia nº 19, localizada na Rua Deputado Raimundo Chaves, nº 237, no Centro de Óbidos. A iniciativa é uma realização do Haras J.A. Óbidos, em parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC).

A palestra será conduzida por dois nomes de destaque ligados à ABCCC. Um deles é Lucas Corrêa Lau, médico veterinário, mestre em Medicina de Equinos e analista de expansão da ABCCC há nove anos. Durante sua apresentação, ele abordará aspectos técnicos sobre a adaptação do Cavalo Crioulo ao clima e às condições da Região Norte, além do desempenho da raça em atividades esportivas e no serviço rural.

Outro palestrante confirmado é Fagner Almeida, fotógrafo profissional e executivo de comunicação da ABCCC, que irá compartilhar experiências sobre a valorização da raça, comunicação no meio equestre e a importância da imagem e da divulgação para o crescimento da equinocultura.

O evento é direcionado a criadores de cavalos, fazendeiros, vaqueiros, tratadores, estudantes, além de amantes da equinocultura e da comunidade em geral interessada em ampliar seus conhecimentos sobre o Cavalo Crioulo. A expectativa é de uma noite enriquecedora, unindo informação, tradição e desenvolvimento do setor no oeste do Pará.

Com ações como essa, Óbidos se consolida como um importante espaço de debate e aprendizado sobre o agronegócio e a cultura rural, fortalecendo práticas sustentáveis e o uso consciente dos animais na região.

Serviços

Evento: Palestra “Adaptação do Cavalo Crioulo no Esporte e a Serviço na Região Norte”

Data: 26 de janeiro de 2026

Horário: 19h30

Local: Loja Força e Harmonia nº 19

Endereço: Rua Dep. Raimundo Chaves, nº 237 – Centro, Óbidos – PA

Realização: Haras J.A. Óbidos

Parceria: Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC)

📞 Informações: (93) 99123-1399

www.obidos.net.br