ÓBIDOS: Diretoria da Assembleia Recreativa Pauxis anuncia novos projetos e abre inscrições para sócios

A Assembleia Recreativa Pauxis (ARP), um dos mais tradicionais clubes sociais de Óbidos, vive um momento de renascimento. Marcada por décadas de bailes, festas e encontros históricos que fazem parte da memória afetiva dos obidenses, a ARP inicia agora uma nova era, com foco na reativação do espaço e na valorização de um dos maiores patrimônios sociais da cidade.
A nova diretoria convida a população apaixonada pela tradição de Óbidos a se tornar sócia do clube e participar ativamente desse processo de reconstrução. A proposta é devolver à ARP seu protagonismo como espaço de lazer, convivência e grandes eventos sociais.
As inscrições para novos sócios já estão abertas e podem ser realizadas na sede da ARP, localizada na Praça Barão do Rio Branco, nº 32, no Centro de Óbidos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (93) 99210-8150.
Benefícios aos sócios e dependentes
Neste primeiro momento, enquanto avançam as reformas da piscina e da quadra poliesportiva, os sócios terão acesso a diversos benefícios, como:
- Acesso ao clube;
- Chá da tarde especial no Dia das Mães;
- Participação em duas serestas por semestre;
- Acesso à tradicional Festa dos Visitantes, nas vésperas do Círio de Sant’Ana;
- 50% de desconto no aluguel do clube para eventos particulares (aniversários, casamentos, entre outros);
- Descontos em eventos terceirizados;
- Salão de jogos com sinuca, bilhar, tênis de mesa, xadrez, dominó e jogos de tabuleiro.
Em breve, também estarão disponíveis a piscina infantil e a área kids.
Avanços já conquistados pela gestão provisória
Desde o início da atual gestão provisória, importantes melhorias já foram realizadas, entre elas:
- Organização administrativa e reestruturação da diretoria;
- Limpeza geral do prédio;
- Combate a pragas como cupins, ratos e pombos;
- Reforma completa do telhado, com troca de telhas e impermeabilização;
- Investimento em segurança patrimonial, com cerca elétrica, reforço de portas e novas fechaduras.
Atualmente, estão em andamento a reforma do piso de taco do primeiro salão e a revitalização dos banheiros masculino e feminino.
Próximos passos para 2026
A diretoria já definiu um cronograma ambicioso para este ano:
Fevereiro de 2026
- Criação do calendário anual de eventos;
- Regularização de débitos com a Receita Federal e concessionária de energia;
- Revitalização da piscina infantil.
Março de 2026
- Ampliação da cozinha para implantação de um restaurante;
- Eleição da nova diretoria.
Abril de 2026
- Implantação de sistema de câmeras de segurança;
- Reforma de um novo salão.
Ainda para 2026, estão previstas a construção do Espaço Kids, reforma do estatuto, revitalização da quadra poliesportiva, climatização do salão principal, recuperação da piscina adulta e a implantação de um sistema de energia solar.
Com o lema “Reativando Tradições, Criando Novas Histórias”, a nova diretoria da ARP reforça o convite para que a comunidade obidense faça parte dessa transformação, contribuindo para devolver à cidade um espaço que sempre foi símbolo de alegria, cultura e convivência social.
Para se Associar, CLIQUE AQUI, salve, preencha o formulário e envie para WhatsApp (93) 99210-8150.
Atualmente a Diretoria da ARP tem a seguinte constituição:
Presidente: Neyla Ma. Farias Bentes.
Vice-presidente: Aluísio Menezes de Barros Júnior.
2° Vice-presidente: Williams Carvalho Canto.
Tesoureiro: Adilson Santana de Moraes
2° Tesoureiro: Antunes Muller Vinhote de Vasconcelos
Secretário: Bruno Julio Pimentel.
2° Secretário: José Wilson Florenzano
Diretor de Sede: Ageni Jane Mendonça Auzier
Diretor Social: Paulo Henrique Barros
Diretor Cultural: Carlos Sarrazin Vieira
Conselho Fiscal: Ivaldo Canto Ferreira; Abraham Chocrón; Mário Jorge; Ivanildo C. Azevedo;
Conselho de Admissões; Edimar Canto; Alam; Messias Viana de Miranda; Oslima Ribeiro Sousa de Miranda.
