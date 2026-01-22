ÓBIDOS: Diretoria da Assembleia Recreativa Pauxis anuncia novos projetos e abre inscrições para sócios

A Assembleia Recreativa Pauxis (ARP), um dos mais tradicionais clubes sociais de Óbidos, vive um momento de renascimento. Marcada por décadas de bailes, festas e encontros históricos que fazem parte da memória afetiva dos obidenses, a ARP inicia agora uma nova era, com foco na reativação do espaço e na valorização de um dos maiores patrimônios sociais da cidade.

A nova diretoria convida a população apaixonada pela tradição de Óbidos a se tornar sócia do clube e participar ativamente desse processo de reconstrução. A proposta é devolver à ARP seu protagonismo como espaço de lazer, convivência e grandes eventos sociais.

As inscrições para novos sócios já estão abertas e podem ser realizadas na sede da ARP, localizada na Praça Barão do Rio Branco, nº 32, no Centro de Óbidos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (93) 99210-8150.

Benefícios aos sócios e dependentes

Neste primeiro momento, enquanto avançam as reformas da piscina e da quadra poliesportiva, os sócios terão acesso a diversos benefícios, como:

Acesso ao clube;

Chá da tarde especial no Dia das Mães;

Participação em duas serestas por semestre;

Acesso à tradicional Festa dos Visitantes, nas vésperas do Círio de Sant’Ana;

50% de desconto no aluguel do clube para eventos particulares (aniversários, casamentos, entre outros);

Descontos em eventos terceirizados;

Salão de jogos com sinuca, bilhar, tênis de mesa, xadrez, dominó e jogos de tabuleiro.

Em breve, também estarão disponíveis a piscina infantil e a área kids.

Avanços já conquistados pela gestão provisória

Desde o início da atual gestão provisória, importantes melhorias já foram realizadas, entre elas:

Organização administrativa e reestruturação da diretoria;

Limpeza geral do prédio;

Combate a pragas como cupins, ratos e pombos;

Reforma completa do telhado, com troca de telhas e impermeabilização;

Investimento em segurança patrimonial, com cerca elétrica, reforço de portas e novas fechaduras.

Atualmente, estão em andamento a reforma do piso de taco do primeiro salão e a revitalização dos banheiros masculino e feminino.

Próximos passos para 2026

A diretoria já definiu um cronograma ambicioso para este ano:

Fevereiro de 2026

Criação do calendário anual de eventos;

Regularização de débitos com a Receita Federal e concessionária de energia;

Revitalização da piscina infantil.

Março de 2026

Ampliação da cozinha para implantação de um restaurante;

Eleição da nova diretoria.

Abril de 2026

Implantação de sistema de câmeras de segurança;

Reforma de um novo salão.

Ainda para 2026, estão previstas a construção do Espaço Kids, reforma do estatuto, revitalização da quadra poliesportiva, climatização do salão principal, recuperação da piscina adulta e a implantação de um sistema de energia solar.

Com o lema “Reativando Tradições, Criando Novas Histórias”, a nova diretoria da ARP reforça o convite para que a comunidade obidense faça parte dessa transformação, contribuindo para devolver à cidade um espaço que sempre foi símbolo de alegria, cultura e convivência social.

Para se Associar, CLIQUE AQUI, salve, preencha o formulário e envie para WhatsApp (93) 99210-8150.

Atualmente a Diretoria da ARP tem a seguinte constituição:

Presidente: Neyla Ma. Farias Bentes.

Vice-presidente: Aluísio Menezes de Barros Júnior.

2° Vice-presidente: Williams Carvalho Canto.

Tesoureiro: Adilson Santana de Moraes

2° Tesoureiro: Antunes Muller Vinhote de Vasconcelos

Secretário: Bruno Julio Pimentel.

2° Secretário: José Wilson Florenzano

Diretor de Sede: Ageni Jane Mendonça Auzier

Diretor Social: Paulo Henrique Barros

Diretor Cultural: Carlos Sarrazin Vieira

Conselho Fiscal: Ivaldo Canto Ferreira; Abraham Chocrón; Mário Jorge; Ivanildo C. Azevedo;

Conselho de Admissões; Edimar Canto; Alam; Messias Viana de Miranda; Oslima Ribeiro Sousa de Miranda.

