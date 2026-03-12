Nos acréscimos, Paysandu vence a Portuguesa e se classifica para 5ª Fase da Copa do Brasil

O Papão da Curuzu buscou uma virada heroica após estar perdendo por 2 a 0, garantindo o 3 a 2 com dois gols nos minutos finais.

Em uma noite de fortes emoções no Estádio do Canindé, o Paysandu garantiu sua vaga na 5ª fase da Copa do Brasil com uma vitória épica sobre a Portuguesa-SP. O time paraense demonstrou um poder de reação impressionante, superando um primeiro tempo desfavorável para selar a classificação nos instantes finais.

A Lusa começou dominante e aproveitou as chances na etapa inicial. Igor Torres abriu o placar aos 23 minutos e Renê Sousa ampliou aos 38, levando a Portuguesa para o intervalo com uma vantagem confortável de 2 a 0.

Paysandu 3 x 2 Portuguesa, de virada.

A Reação Bicolor

No segundo tempo, a postura do Paysandu mudou completamente. O técnico Júnior Rocha promoveu alterações que deram novo fôlego ao time. Aos 11 minutos, Pedro Gonçalves aproveitou uma oportunidade na área e diminuiu a diferença, devolvendo a esperança ao torcedor bicolor.

A Portuguesa recuou para segurar o resultado, mas o "Time da Curuzu" não desistiu. O jogo se encaminhava para o fim quando o improvável aconteceu:

Aos 48 minutos: Após cobrança de escanteio, Ítalo Carvalho finalizou de perto para empatar o confronto.

Após cobrança de escanteio, finalizou de perto para empatar o confronto. Aos 51 minutos: No apagar das luzes, Castro arriscou de fora da área e acertou um chute preciso, decretando a virada histórica por 3 a 2.

Recompensa Milionária

Além da vaga entre os 32 melhores times da competição, o Paysandu embolsa uma premiação de R$ 2 milhões pela classificação. Agora, o clube aguarda o sorteio da CBF, que incluirá os times da Série A, para conhecer seu adversário na fase de mata-mata (ida e volta).

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