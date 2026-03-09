ÓBIDOS: Confira os resultados da 2ª rodada da XIV Copa de Futebol do Interior

A 2ª rodada da XIV Copa de Futebol do Interior – Várzea e Terra Firme 2026 foi realizada neste fim de semana, dias 14 e 15 de março, no Estádio Municipal Ary Ferreira (Arizão), em Óbidos, reunindo equipes das comunidades da zona rural do município.

Ao todo, oito partidas movimentaram a rodada, sendo quatro jogos no sábado (14) e quatro no domingo (15). As disputas foram marcadas pelo equilíbrio entre as seleções, com confrontos bastante disputados e alguns empates que demonstram o nível competitivo da competição organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Resultados – Sábado (14/3) – Chaves E e F

Jogo Confronto Placar J1 Apuí x Cuecé 2 x 2 J2 Sapucaia x Pedreira 1 x 1 J3 Arumã x São Jorge 0 x 2 J4 Fortaleza x Patauá do Umirizal 2 x 0

Nos jogos de sábado, dois empates abriram a rodada, enquanto São Jorge e Fortaleza conquistaram vitórias importantes em seus confrontos.

Resultados – Domingo (15/3) – Chaves G e H

Jogo Confronto Placar J1 São Raimundo x Juventus 1 x 1 J2 Silêncio x Real Madrid 2 x 1 J3 Livramento x Ramal das Varas 2 x 0 J4 Vila União do Curumu x Traíra 1 x 0

Já no domingo, os jogos continuaram equilibrados, com destaque para as vitórias de Silêncio, Livramento e Vila União do Curumu, enquanto São Raimundo e Juventus ficaram no empate.

A Copa de Futebol do Interior é uma das competições esportivas mais tradicionais do município, reunindo equipes de diversas comunidades da várzea e da terra firme, promovendo integração entre os moradores, incentivo ao esporte e valorização dos talentos do futebol local.

A expectativa agora fica para as próximas rodadas da competição, que seguem movimentando o Estádio Arizão e atraindo torcedores das comunidades participantes.

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