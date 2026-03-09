ÓBIDOS: Confira os resultados da 2ª rodada da XIV Copa de Futebol do Interior

A 2ª rodada da XIV Copa de Futebol do Interior – Várzea e Terra Firme 2026 foi realizada neste fim de semana, dias 14 e 15 de março, no Estádio Municipal Ary Ferreira (Arizão), em Óbidos, reunindo equipes das comunidades da zona rural do município.
Ao todo, oito partidas movimentaram a rodada, sendo quatro jogos no sábado (14) e quatro no domingo (15). As disputas foram marcadas pelo equilíbrio entre as seleções, com confrontos bastante disputados e alguns empates que demonstram o nível competitivo da competição organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Resultados – Sábado (14/3) – Chaves E e F
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Jogo
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Confronto
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Placar
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J1
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Apuí x Cuecé
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2 x 2
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J2
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Sapucaia x Pedreira
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1 x 1
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J3
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Arumã x São Jorge
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0 x 2
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J4
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Fortaleza x Patauá do Umirizal
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2 x 0
Nos jogos de sábado, dois empates abriram a rodada, enquanto São Jorge e Fortaleza conquistaram vitórias importantes em seus confrontos.
Resultados – Domingo (15/3) – Chaves G e H
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Jogo
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Confronto
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Placar
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J1
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São Raimundo x Juventus
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1 x 1
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J2
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Silêncio x Real Madrid
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2 x 1
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J3
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Livramento x Ramal das Varas
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2 x 0
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J4
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Vila União do Curumu x Traíra
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1 x 0
Já no domingo, os jogos continuaram equilibrados, com destaque para as vitórias de Silêncio, Livramento e Vila União do Curumu, enquanto São Raimundo e Juventus ficaram no empate.
A Copa de Futebol do Interior é uma das competições esportivas mais tradicionais do município, reunindo equipes de diversas comunidades da várzea e da terra firme, promovendo integração entre os moradores, incentivo ao esporte e valorização dos talentos do futebol local.
A expectativa agora fica para as próximas rodadas da competição, que seguem movimentando o Estádio Arizão e atraindo torcedores das comunidades participantes.
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