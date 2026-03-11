TRE do Pará realiza mutirão de atendimento neste final de semana

Os mutirões ocorrerão nas seguintes datas: 21 e 22 de março; 11 e 12 de abril; e 2 e 3 de maio, último fim de semana antes do fechamento do cadastro eleitoral, de 8h às 14h.

Com a proximidade do fechamento do cadastro eleitoral, marcado para o dia 6 de maio, eleitoras e eleitores do Pará devem ficar atentos ao prazo para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral.

Para ampliar o acesso da população e evitar grande procura nos últimos dias, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) irá promover mutirões de atendimento nos cartórios eleitorais do estado e postos de atendimento, também aos finais de semana.

Os mutirões foram organizados para atender quem não consegue comparecer aos cartórios durante a semana e garantir que mais pessoas consigam regularizar pendências dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. As ações ocorrerão nas seguintes datas: 21 e 22 de março; 11 e 12 de abril; e 2 e 3 de maio, último fim de semana antes do fechamento do cadastro eleitoral, das 8h às 14h. O endereço dos cartórios eleitorais do estado pode ser consultado AQUI.

O diretor-geral do TRE do Pará, Bruno Giorgi Almeida, destaca que a expansão do atendimento para sábados e domingos visa democratizar o acesso aos serviços. “Muitas pessoas têm dificuldade de comparecer ao cartório eleitoral durante os dias úteis, por conta da rotina de trabalho ou de estudos. Por isso, os mutirões aos finais de semana são uma forma de ampliar o atendimento e garantir que o eleitorado consiga regularizar sua situação dentro do prazo”, afirmou.

Durante os mutirões, eleitoras e eleitores poderão realizar diversos serviços, como emissão do primeiro título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral, atualização ou regularização do cadastro eleitoral e coleta de dados biométricos, quando necessário.

Para solicitar o primeiro título, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e comprovante de quitação com o serviço militar, no caso de homens que completam 19 anos neste ano. Já para transferência de domicílio eleitoral, é preciso apresentar documento oficial com foto e comprovante recente de residência. Nos casos de revisão de dados cadastrais, a eleitora ou o eleitor deve apresentar documento oficial com foto.

Bruno Giorgi Almeida também orienta que a população não deixe para buscar atendimento na última hora. “A procura tende a aumentar à medida que o prazo final se aproxima. Por isso, é importante que o eleitorado procure o cartório eleitoral ou os postos de atendimento com antecedência para evitar filas e garantir o atendimento dentro do prazo”, reforçou.

Além dos mutirões realizados aos finais de semana, o Tribunal também promove ações itinerantes em localidades mais distantes das sedes dos cartórios eleitorais, levando os serviços da Justiça Eleitoral a comunidades que enfrentam dificuldades de deslocamento.

“Essas ações são importantes para ampliar o alcance do atendimento e garantir que a população de regiões mais afastadas também tenha acesso aos serviços eleitorais. Nosso objetivo é facilitar ao máximo a regularização da situação eleitoral de todos”, destacou o diretor-geral.

O TRE do Pará continuará realizando ações para facilitar o atendimento e garantir que todos os eleitores e eleitoras tenham a oportunidade de regularizar sua situação eleitoral com tranquilidade e dentro do prazo.

FONTE: TER/PA