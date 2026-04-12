Juventude de Juruti Velho debate rede de proteção em audiência pública nesta sexta-feira (17)

Iniciativa da AOMTBAM e Alcoa Foundation apresenta resultados de consulta pública realizada na Vila Muirapinima para fortalecer políticas de segurança e direitos no território.

A Vila Muirapinima recebe nesta sexta-feira (17), às 09h, a Audiência Pública da Juventude, etapa estratégica do eixo Vozes em Ação dentro do projeto Mulheres Fortes, Crianças Seguras (MFCS). Realizado pela Associação das Organizações das Mulheres Trabalhadoras do Baixo Amazonas (AOMTBAM) com apoio da Alcoa Foundation, o evento acontece na sede do Boca Junior e busca colocar os jovens da região no centro do debate sobre políticas públicas e proteção social.

Durante o encontro, serão apresentados os dados coletados na consulta pública online específica para o território de Juruti Velho. O objetivo é transformar a percepção dos jovens sobre temas como segurança, acesso a direitos e oportunidades em indicadores reais, que serão utilizados para cobrar ações concretas dos órgãos de decisão e controle social. O diferencial do projeto é justamente a descentralização, garantindo que a voz da juventude ribeirinha e das comunidades tradicionais de Juruti Velho seja ouvida em sua própria localidade.

Para a coordenadora do projeto MFCS, Luciana Guedes, a audiência em Juruti Velho é fundamental para compreender as particularidades do território. "Depois do sucesso em Santarém, chegamos a Juruti Velho com a missão de validar o que os jovens nos disseram na consulta online. Queremos que esse público ocupe o espaço de fala e que as carências apontadas aqui se tornem pauta para a rede institucional. O protagonismo juvenil é o que sustenta o fortalecimento da rede de proteção que estamos construindo", afirma Luciana.

Após a etapa de Juruti Velho, o ciclo de audiências segue para Óbidos, completando o mapeamento regional proposto pelo projeto neste primeiro semestre de 2026. A ação reafirma o compromisso da AOMTBAM em conectar a base comunitária às esferas de poder, promovendo a cidadania e o fortalecimento institucional.

Sobre o Projeto MFCS

O projeto Mulheres Fortes, Crianças Seguras (MFCS) é uma iniciativa da AOMTBAM, com o apoio da Alcoa Foundation, voltada ao fortalecimento institucional e à promoção de direitos no Baixo Amazonas. Por meio do eixo Vozes em Ação, o projeto conecta a base comunitária aos órgãos de decisão e controle social, garantindo visibilidade às demandas de grupos historicamente vulnerabilizados.

Serviço

Ciclo de Audiências da Juventude

Juruti Velho: 17 de abril, às 09h – Sede do Boca Junior (Vila Muirapinima).

17 de abril, às 09h – Sede do Boca Junior (Vila Muirapinima). Óbidos: 24 de abril, às 08h – Auditório do STPMO.

POR: Henrique Britto