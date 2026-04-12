Em Óbidos, Prefeitura e Diretoria da Festividade de Sant’Ana 2026 fecham parceria

Óbidos (PA) – A expectativa para a Festividade de Sant’Ana 2026 já começa a ganhar contornos oficiais. Na manhã desta quinta-feira, 16 de abril, representantes da Diretoria da festividade se reuniram com o prefeito municipal de Óbidos, Jaime Barbosa da Silva, para alinhar os preparativos da celebração dedicada à padroeira da Diocese, Senhora Sant’Ana.

O encontro contou também com a presença de Bethânia/Beto Bentes, Marconi Canto e Giovani, membros da Diretoria do evento e secretários do município. Durante a agenda, foram discutidos pontos essenciais para garantir que a festa, considerada patrimônio vivo do município e símbolo da identidade amazônica, ocorra com “brilho, beleza e organização”, conforme foi destacado na reunião.

Entre os principais encaminhamentos, destacam-se o planejamento da ornamentação da cidade durante o período festivo e a formalização de uma parceria cultural entre o Governo Municipal e a Diretoria da Festividade. O apoio da gestão municipal foi consolidado como um passo estratégico para fortalecer a tradição religiosa e popular.

Com o aval do poder público, a expectativa é de que as ruas de Óbidos recebam uma decoração ainda mais caprichada em 2026, criando um cenário à altura da grandiosidade do evento. A festa que é de todos ganha, a cada ano, novos aliados. Contar com o apoio da Prefeitura é fundamental para que a Festividade de Sant’Ana seja, em 2026, ainda mais inesquecível.

A Festividade de Sant’Ana é uma das mais tradicionais celebrações religiosas e culturais do oeste do Pará, reunindo devotos, turistas e moradores em homenagem à padroeira da diocese obidense.

Fonte: Comunicação/Festividade Sant´Ana 2026