Klinger Carvalho  participa de Exposição internacional que destaca arte contemporânea franco-alemã em Bédarieux

A cidade de Bédarieux, na França, recebe entre os dias 18 de abril e 30 de maio de 2026 a exposição internacional “Janelas para a Rua”, que integra a programação do projeto PARTI-cipação XI. A mostra reúne produções de arte contemporânea da França e da Alemanha, com a participação do artista obidense Klinger Carvalho, que reside na Alemanha, propondo reflexões sobre o papel da arte na sociedade atual.

Organizada por Gertraud Hasselbach e Karin Hoerler, a exposição será realizada no Espaço 31, localizado na Rua Saint Alexandre, nº 31. O evento busca aproximar o público das expressões artísticas contemporâneas europeias, incentivando o diálogo entre culturas e perspectivas distintas.

Sobre Klinger Carvalho, texto traduzido!

A abertura oficial, conhecida como vernissage, acontece no dia 17 de abril, às 18h30, reunindo artistas, curadores e convidados para um primeiro contato com as obras expostas. Ao longo do período expositivo, os visitantes poderão conferir a mostra sempre às sextas-feiras e sábados, das 15h às 19h.

Um dos destaques da programação é a roda de conversa marcada para o dia 8 de maio, às 18h30, que abordará o tema “A arte diante da questão democrática”. O encontro propõe discutir como as produções artísticas contemporâneas dialogam com os desafios políticos e sociais do mundo atual.

A iniciativa reforça a importância da arte como ferramenta de reflexão e participação social, conectando diferentes públicos por meio da linguagem estética e do pensamento crítico.

Arte Contemporânea da França e da Alemanha

Janelas para a rua

PARTI-cipação XI – de 18 de abril a 30 de maio de 2026

Organizado por:

Gertraud Hasselbach e Karin Hoerler

Local:

Espaço 31

Rua Saint Alexandre, 31

34600 Bédarieux

Horário de visitação:

Sextas-feiras e sábados, das 15h às 19h

Abertura (Vernissage):

Sexta-feira, 17 de abril, às 18h30

Roda de conversa sobre a Arte diante da questão democrática:

Sexta-feira, 8 de maio, às 18h30

www.obidos.net.br - Informações Klinger Carvalho