Klinger Carvalho  participa de Exposição internacional que destaca arte contemporânea franco-alemã em Bédarieux

A cidade de Bédarieux, na França, recebe entre os dias 18 de abril e 30 de maio de 2026 a exposição internacional “Janelas para a Rua”, que integra a programação do projeto PARTI-cipação XI. A mostra reúne produções de arte contemporânea da França e da Alemanha, com a participação do artista obidense Klinger Carvalho, que reside na Alemanha, propondo reflexões sobre o papel da arte na sociedade atual.
Organizada por Gertraud Hasselbach e Karin Hoerler, a exposição será realizada no Espaço 31, localizado na Rua Saint Alexandre, nº 31. O evento busca aproximar o público das expressões artísticas contemporâneas europeias, incentivando o diálogo entre culturas e perspectivas distintas.
A abertura oficial, conhecida como vernissage, acontece no dia 17 de abril, às 18h30, reunindo artistas, curadores e convidados para um primeiro contato com as obras expostas. Ao longo do período expositivo, os visitantes poderão conferir a mostra sempre às sextas-feiras e sábados, das 15h às 19h.
Um dos destaques da programação é a roda de conversa marcada para o dia 8 de maio, às 18h30, que abordará o tema “A arte diante da questão democrática”. O encontro propõe discutir como as produções artísticas contemporâneas dialogam com os desafios políticos e sociais do mundo atual.
A iniciativa reforça a importância da arte como ferramenta de reflexão e participação social, conectando diferentes públicos por meio da linguagem estética e do pensamento crítico.
Arte Contemporânea da França e da Alemanha
Janelas para a rua
PARTI-cipação XI – de 18 de abril a 30 de maio de 2026
Organizado por:
Gertraud Hasselbach e Karin Hoerler
Local:
Espaço 31
Rua Saint Alexandre, 31
34600 Bédarieux
Horário de visitação:
Sextas-feiras e sábados, das 15h às 19h
Abertura (Vernissage):
Sexta-feira, 17 de abril, às 18h30
Roda de conversa sobre a Arte diante da questão democrática:
Sexta-feira, 8 de maio, às 18h30
www.obidos.net.br - Informações Klinger Carvalho