ÓBIDOS: Fase classificatória é encerrada e define os classificados da Copa de Futebol do Interior 2026

Foi encerrada no último sábado, 2 de maio, a fase de classificação da XIV Copa de Futebol do Interior de Várzea e Terra Firme 2026, realizada em Óbidos. A rodada final, válida pela 9ª semana de competição, confirmou os últimos resultados e definiu as 16 seleções que seguem para a próxima etapa do torneio.

Pela 5ª rodada das chaves G e H, os confrontos disputados no Estádio Municipal Ary Ferreira apresentaram os seguintes resultados:

Juventus venceu o Silêncio por 2 a 1

Campina superou o Real Madrid por 2 a 1

Curumu goleou Ramal das Varas por 5 a 0

Traíra venceu o Mondongo por 5 a 1

Com o encerramento da fase classificatória, avançam para as oitavas de final as seguintes seleções:

Ilha Grande Matá Andirobal Sucuriju Palmeiras da Praia Igarapé-Açu Água Branca Canta Galo Arapucu Fortaleza Pedreira Apuí Campina Silêncio Vila União do Curumu Traíra

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Óbidos (SEMEL), os confrontos das oitavas de final serão definidos por meio de sorteio, nesta terça-feira, dia 05. A nova fase da competição, mata-mata, tem início já no próximo fim de semana, nos dias 9 e 10 de maio.

A Copa de Futebol do Interior segue mobilizando comunidades da zona rural e ribeirinha, consolidando-se como uma das principais competições esportivas do município.

www.obidos.net.br – FONTE: Comunicação/PMO