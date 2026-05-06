Santa Casa de Óbidos anuncia ampliação de atendimentos pelo SUS e recebe novos equipamentos hospitalares

A direção da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos realizou, na manhã desta quarta-feira (6), uma coletiva de imprensa para apresentar informações sobre a chegada de novos equipamentos hospitalares e os avanços alcançados pela unidade de saúde. O encontro reuniu representantes da imprensa local e membros da administração hospitalar.

Durante a coletiva, o bispo Dom Bernardo Johannes destacou os investimentos que estão sendo realizados na instituição e leu uma carta enviada pela Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, responsável pela administração da unidade hospitalar. O documento detalha o processo de contratualização da Santa Casa junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA), além da ampliação de serviços especializados e da chegada de novos equipamentos.

Segundo a direção da unidade, os investimentos devem fortalecer o atendimento à população de Óbidos e municípios da região do Baixo Amazonas, reduzindo a necessidade de deslocamentos para outros centros de saúde.]

Diração da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos

Confira a carta na íntegra:

“A Santa Casa de Misericórdia de Óbidos está em fase final de contratualização com o Sistema Único de Saúde (SUS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA). O novo contrato prevê a ampliação significativa da oferta de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos, fortalecendo o atendimento à população de Óbidos e região.

Com a formalização, diversas especialidades médicas terão aumento na capacidade de atendimento mensal: Oftalmologia, 300 consultas, 625 exames laboratoriais, 125 cirurgias (catarata e pterígio); Ortopedia, 100 consultas, 250 exames laboratoriais, 40 cirurgias; Ginecologia/Obstetrícia, 50 consultas, 100 exames laboratoriais, 15 cirurgias; Urologia, 60 consultas, 130 exames laboratoriais, 20 cirurgias; Gastroenterologia/Coloproctologia, 30 consultas. 70 endoscopias, 30 colonoscopia; Exames de imagem, 283 raio-X, 145 ultrassonografias, 50 mamografias.

Para dar suporte a essa ampliação, a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus (FRADES) iniciou o envio de duas carretas com equipamentos médico-hospitalares. Nesta primeira remessa, chegam a Óbidos mais de R$ 1 milhão em equipamentos, que irão modernizar e estruturar ainda mais os serviços da instituição. Entre os principais itens enviados estão: Aparelho de raio-X móvel, Aparelhos de anestesia e microscópio cirúrgico, Incubadoras neonatais (inclusive de transporte), Ventiladores pulmonares e desfibriladores, Monitores multiparamétricos e cardiotocógrafos, Equipamentos de fototerapia e oxicapnografia, Mesa cirúrgica motorizada e foco cirúrgico, Instrumentais cirúrgicos (65 unidades), Computadores e periféricos (17 unidades), Aspiradores cirúrgicos, bisturis elétricos e equipamentos de apoio.

Além disso, a unidade também recebeu itens de apoio hospitalar, como cadeiras de rodas, colchões hospitalares, berços, mobiliário e equipamentos de suporte. A iniciativa representa um importante avanço para a saúde pública local, ampliando o acesso da população a atendimentos especializados e reduzindo a necessidade de deslocamento para outros municípios. A expectativa é que, com a conclusão da contratualização e a chegada da segunda carga de equipamentos, a Santa Casa consolide-se como referência regional em diversas especialidades médicas, garantindo mais qualidade, eficiência e dignidade no atendimento pelo SUS.”

De acordo com a direção da Santa Casa, a chegada da segunda carga de equipamentos deverá complementar a modernização da estrutura hospitalar, permitindo a ampliação dos serviços especializados oferecidos pelo SUS em Óbidos.

www.obidos.net.br – Informações é fotos Mauro Nayan / Diocese de Óbidos