Alcoa abre inscrições para Programa de Estágio 2026, com vagas pra Juruti

Oportunidade contempla diferentes cursos de ensino superior e técnico e contribui com a formação de novos talentos para a indústria

A Alcoa está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2026, voltado a estudantes de ensino superior e técnico interessados em desenvolver a carreira em uma empresa global da cadeia do alumínio. São 139 vagas, distribuídas entre as unidades de Poços de Caldas (MG), Juruti (PA), o escritório corporativo em São Paulo (SP) e a Alumar, consórcio gerido pela Alcoa em São Luís (MA), com oportunidades nas áreas de operação, negócios e suporte corporativo.

Com foco na atração e no desenvolvimento de novos talentos, o programa oferece aos participantes a oportunidade de vivenciar, na prática, os desafios de uma indústria fundamental para a economia e para a transição rumo a um futuro mais sustentável. Ao longo da jornada, os estagiários terão contato com equipes multidisciplinares, rotinas de aprendizagem e experiências conectadas à cultura de segurança, inovação, integridade e excelência operacional da companhia.

As vagas são destinadas a estudantes de cursos de ensino superior, com formação prevista entre agosto de 2027 e dezembro de 2028, e estudantes de cursos técnicos, com formação prevista entre agosto de 2027 e agosto de 2028, conforme os requisitos de cada posição.

A nova edição do programa também reforça o compromisso da Alcoa com um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo e diverso, estimulando a candidatura de talentos com diferentes trajetórias, perfis e vivências.

“O Programa de Estágio da Alcoa é uma oportunidade para que estudantes vivenciem, na prática, os desafios e aprendizados de uma indústria em constante transformação. Mais do que formar profissionais, buscamos atrair talentos que compartilhem nossos valores - agir com integridade, trabalhar com excelência, cuidar das pessoas e liderar com coragem - e queiram construir, conosco, um legado de excelência para as futuras gerações.”, afirma Marcelo Freire, diretor de Recursos Humanos da Alcoa no Brasil.

Os candidatos aprovados terão acesso a uma experiência de desenvolvimento profissional com acompanhamento próximo das lideranças, vivência prática nas áreas de atuação e participação em uma cultura organizacional orientada por propósito e pela valorização das pessoas.

Ao longo de sua trajetória, o Programa de Estágio da Alcoa já contribuiu para o desenvolvimento de mais de 440 estagiários no Brasil, consolidando-se como uma importante porta de entrada para novos talentos na companhia.

Serviço:

Programa de Estágio Alcoa 2026

Local: São Paulo, Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA)

Mais informações acesse o link e inscreva-se até 25 de maio:

http://ciadeestagios.com.br/alcoa

FONTE: Comunicação/ALCOA