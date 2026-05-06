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Alcoa abre inscrições para Programa de Estágio 2026, com vagas pra Juruti

Alcoa abre inscrições para Programa de Estágio 2026, com vagas pra Juruti

Oportunidade contempla diferentes cursos de ensino superior e técnico e contribui com a formação de novos talentos para a indústria

A Alcoa está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2026, voltado a estudantes de ensino superior e técnico interessados em desenvolver a carreira em uma empresa global da cadeia do alumínio. São 139 vagas, distribuídas entre as unidades de Poços de Caldas (MG), Juruti (PA), o escritório corporativo em São Paulo (SP) e a Alumar, consórcio gerido pela Alcoa em São Luís (MA), com oportunidades nas áreas de operação, negócios e suporte corporativo.

Com foco na atração e no desenvolvimento de novos talentos, o programa oferece aos participantes a oportunidade de vivenciar, na prática, os desafios de uma indústria fundamental para a economia e para a transição rumo a um futuro mais sustentável. Ao longo da jornada, os estagiários terão contato com equipes multidisciplinares, rotinas de aprendizagem e experiências conectadas à cultura de segurança, inovação, integridade e excelência operacional da companhia.

As vagas são destinadas a estudantes de cursos de ensino superior, com formação prevista entre agosto de 2027 e dezembro de 2028, e estudantes de cursos técnicos, com formação prevista entre agosto de 2027 e agosto de 2028, conforme os requisitos de cada posição. 

A nova edição do programa também reforça o compromisso da Alcoa com um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo e diverso, estimulando a candidatura de talentos com diferentes trajetórias, perfis e vivências.

“O Programa de Estágio da Alcoa é uma oportunidade para que estudantes vivenciem, na prática, os desafios e aprendizados de uma indústria em constante transformação. Mais do que formar profissionais, buscamos atrair talentos que compartilhem nossos valores - agir com integridade, trabalhar com excelência, cuidar das pessoas e liderar com coragem - e queiram construir, conosco, um legado de excelência para as futuras gerações.”, afirma Marcelo Freire, diretor de Recursos Humanos da Alcoa no Brasil. 

Os candidatos aprovados terão acesso a uma experiência de desenvolvimento profissional com acompanhamento próximo das lideranças, vivência prática nas áreas de atuação e participação em uma cultura organizacional orientada por propósito e pela valorização das pessoas.

Ao longo de sua trajetória, o Programa de Estágio da Alcoa já contribuiu para o desenvolvimento de mais de 440 estagiários no Brasil, consolidando-se como uma importante porta de entrada para novos talentos na companhia.

Serviço:

Programa de Estágio Alcoa 2026

Local: São Paulo, Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA)

Mais informações acesse o link e inscreva-se até 25 de maio:

 http://ciadeestagios.com.br/alcoa

FONTE: Comunicação/ALCOA

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