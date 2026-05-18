Dra. Maisa Silva de Sousa defende Memorial e torna-se Professora Titular da UFPA

Em sessão pública realizada nesta sexta-feira (22), docente relembrou sua trajetória desde a educação básica e celebrou duas décadas de dedicação à universidade.

O auditório do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará (UFPA) sediou, nesta sexta-feira (22), a sessão pública de Defesa de Memorial Acadêmico da professora Dra. Maisa Silva de Sousa. Aprovada pela banca examinadora, a docente alcançou o cargo de Professor Titular, que representa o topo da carreira do Magistério Superior Federal.

Durante a apresentação, a professora Maisa fez um emocionante resgate de sua história, discorrendo sobre toda a sua vida pessoal e acadêmica. A narrativa envolveu desde os primeiros passos no ensino básico, em Santarém, sua cidade natal, a formação na graduação, em Belém, até a conquista dos títulos de mestre e doutora. O ponto central do memorial destacou a sua sólida atuação ao longo de 20 anos como professora da UFPA, período no qual liderou e desenvolveu atividades essenciais de ensino, pesquisa e extensão na instituição.

A Comissão Especial Examinadora responsável pela avaliação foi composta por:

Profa. Dra. Maria da Conceição Nascimento Pinheiro (UFPA), presidente da banca;

Profa. Dra. Luisa Carício Martins (UFPA) suplente;

Profa. Dra. Marilia Brasil Xavier, a Profa. Dra. Nara Macedo Botelho, e;

Profa. Dra. Mary Elizabeth de Santana, como membros externos representantes da Universidade do Estado do Pará - UEPA, e o Prof. Dr. Juarez Antônio Simões Quaresma, como membro suplente externo, representante da Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP.

Após a proclamação do resultado positivo e os cumprimentos oficiais, a nova Professora Titular ofereceu um almoço de confraternização aos membros da banca, familiares, amigos e colegas de trabalho presentes no local. A comunidade acadêmica do Núcleo de Medicina Tropical da UFPA parabeniza a professora Maisa Silva de Sousa por este importante marco e pelo reconhecimento de sua excelência profissional e dedicação à ciência e ao ensino na Amazônia.

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