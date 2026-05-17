Mobilizações pela proteção de crianças e adolescentes marcam o 18 de maio em Óbidos

Com direito a “barqueata” na região de várzea, rede de proteção e órgãos públicos municipais chamaram a atenção da sociedade para a causa da campanha Faça Bonito.

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em Óbidos foi marcado por mobilizações populares nas zonas urbana e rural, com caminhadas, palestras, manifestações da comunidade estudantil e de entidades governamentais e não governamentais, alertando a população sobre a importância de aderir às ações da campanha Faça Bonito, coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Até uma “barqueata” realizada na região ribeirinha conhecida como Paraná de Baixo mobilizou diversas comunidades da região para reforçar o objetivo principal do chamado “maio laranja”, que é conscientizar e convocar toda a sociedade a proteger a infância.

As escolas também realizaram atividades como caminhadas com faixas e cartazes voltadas para os bairros da cidade e para as comunidades rurais da área de terra firme.

A secretária de Desenvolvimento Social, Aldanete Farias, destacou o fortalecimento da atuação integrada entre os órgãos da rede de proteção.

“Atuamos de forma conjunta com o governo e sociedade, órgãos de segurança pública, Poder Judiciário, nos aproximando cada vez mais da realidade das nossas crianças e adolescentes, garantindo a eles um desenvolvimento saudável, com oportunidades e atuando de forma imediata e eficiente nos casos em que os direitos desse público forem violados. Esse é o momento de chamar a atenção da nossa população para que todos também se sintam parte dessa rede de proteção e nos ajudem a combater toda e qualquer prática de abuso e exploração contra as nossas crianças e adolescentes”, destacou Aldanete.

Passeata realizada em Óbidos

A grande caminhada que coloriu as ruas de Óbidos no final da tarde de segunda-feira começou com uma roda de conversa com a presença de adolescentes representantes do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA), que fizeram perguntas aos representantes dos órgãos governamentais e de segurança pública, mostrando um pouco da visão do público-alvo da campanha.

O vice-prefeito de Óbidos, Jalico Aquino, que participou da caminhada, reforçou a prioridade da administração municipal em apoiar as causas ligadas às políticas públicas que assegurem a proteção de crianças e adolescentes.

“Sem dúvida nenhuma, é uma prioridade desse governo promover políticas públicas que beneficiem crianças e adolescentes, assegurando os seus direitos e gerando oportunidades, como por exemplo o programa de estagiários que oferta a possibilidade de primeiro emprego para parte desse público. É importante lembrar que fomos certificados pela primeira vez com o Selo Unicef no ciclo 2021 a 2024 porque avançamos muito também na proteção da nossa infância. Então, estamos aqui para demonstrar o nosso apoio e dizer que estamos cada vez mais comprometidos com essa causa”, disse Jalico.

Faça Bonito

A campanha Faça Bonito é marcada pelo dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituída pela Lei Federal nº 9.970/2000. A data representa um importante marco na luta pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes em todo o território brasileiro.

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FONTE:Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo Fotos: Odirlei Santos