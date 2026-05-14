Comissão divulga prestação de contas da Peregrinação de Sant’Ana em Belém com arrecadação superior a R$ 28 mil

A Comissão Organizadora da Peregrinação de Sant’Ana em Belém do Pará, com presença do Padre Adalberto Santos, divulgou nesta segunda-feira, dia 18 de maio, a prestação de contas das atividades realizadas durante a passagem da imagem peregrina pela capital paraense. O valor arrecadado em prol da Festividade de Sant’Ana 2026 totalizou R$ 28.472,00.

A peregrinação foi encerrada oficialmente no último sábado, dia 16, após duas semanas de visitas às residências de obidenses e devotos da padroeira de Óbidos que vivem em Belém. Durante o período, foram promovidas diversas ações para arrecadação de recursos destinados à festividade religiosa.

Em comunicado divulgado no grupo oficial da peregrinação, a comissão agradeceu o apoio recebido da comunidade. “Amigos, segue prestação de contas da Peregrinação de Santana 2026. Agradecemos a todos pela colaboração”, destacou a mensagem.

Conforme a prestação de contas apresentada, os valores arrecadados ficaram distribuídos da seguinte forma:

Livro de Ouro: R$ 13.000,00

R$ 13.000,00 Comida: R$ 3.532,00

R$ 3.532,00 Bingo: R$ 1.660,00

R$ 1.660,00 Leilão presencial : R$ 5.460,00

: R$ 5.460,00 Leilão virtual: R$ 4.820,00

R$ 4.820,00 Total arrecadado: R$ 28.472,00

Após concluir a peregrinação em Belém, a imagem de Sant’Ana seguiu para Macapá, onde já está em peregrinação junto aos devotos obidenses e amigos da padroeira. Em seguida, a programação continuará nas cidades de Santarém e Manaus.

A jornada da imagem peregrina será encerrada em Óbidos, no início do mês de julho, antecedendo o tradicional Círio Fluvial de Sant’Ana, marcado para o dia 12 de julho. A Festividade de Sant’Ana 2026 seguirá até o dia 26 de julho, reunindo milhares de fiéis em homenagens à padroeira dos obidenses.

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