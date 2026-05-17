Base Candiru apreende quase 16 quilos de drogas no rio Amazonas, em ação do programa ‘Brasil Contra o Crime Organizado’

Uma ação de fiscalização executada pelos agentes da Base Integrada Fluvial Candiru, nesta terça-feira (20), resultou na apreensão de aproximadamente 15,8 quilos de entorpecentes em uma embarcação que navegava no rio Amazonas, no trajeto entre Manaus (AM) e Santarém (PA). A ação, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), executava uma abordagem de rotina na embarcação F/B São Bartolomeu V. Durante a inspeção, equipes de segurança localizaram drogas escondidas no interior de um freezer, instalado no bar da embarcação.

As ações desenvolvidas pela Base Candiru fazem parte do programa “Brasil Contra o Crime Organizado”, iniciativa voltada ao fortalecimento das ações integradas de enfrentamento às organizações criminosas e ao tráfico de drogas em todo o País.

Localizada no município de Óbidos, no oeste do Pará, a Base Integrada Fluvial Candiru atua como barreira estratégica no rio Amazonas, uma das principais rotas utilizadas para o transporte ilegal de entorpecentes na região Norte.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, coronel da PM Ed-Lin Anselmo, destacou a importância da atuação integrada das forças de segurança na região. “As fiscalizações realizadas pela Base Candiru têm sido fundamentais para impedir a circulação de drogas pelas rotas fluviais da Amazônia. O trabalho integrado das equipes fortalece o combate ao crime organizado e amplia a presença do Estado em áreas estratégicas”, ressaltou o titular da Segup.

Agentes da Base Candiru em com o produto apreendido

Drogas apreendidas

Com o auxílio dos cães farejadores Ísis e Tupã, os agentes localizaram 19 tabletes de substâncias análogas a entorpecentes escondidos no freezer da embarcação.

Do total apreendido, 15 invólucros apresentavam características semelhantes a oxi - entorpecente derivado da mistura da pasta base da cocaína com outras substâncias, como cal virgem, gasolina ou querosene - , somando aproximadamente 11,2 quilos. Outros três tabletes continham substância análoga à maconha do tipo skunk, totalizando cerca de 3 quilos, além de outros tabletes armazenados em um invólucro com substância semelhante à cocaína pura, com aproximadamente 1,150 quilo.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 15,8 quilos de drogas

Um suspeito foi identificado e encaminhado, junto com o material apreendido, à autoridade policial responsável pelos procedimentos legais.

A operação contou com atuação integrada de agentes do Grupamento Fluvial (GFLU), da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e de setores de inteligência e fiscalização que atuam na Base Candiru.

Apreensões no Estado

As ações integradas de combate ao tráfico de drogas já resultaram na apreensão de mais de 3,7 toneladas de entorpecentes em todo o Pará, apenas neste ano. Desse total, mais de 600 quilos foram apreendidos somente pelas bases integradas fluviais coordenadas pela Segup.

Entre janeiro e abril de 2026, a Base Integrada Fluvial Candiru já apreendeu cerca de meia tonelada de entorpecentes, além de mais de sete toneladas de pescado ilegal.

No mesmo período, as equipes realizaram ainda 320 abordagens a embarcações, além de mais de 27 mil abordagens a pessoas. As ações também resultaram no cumprimento de seis mandados de prisão, três prisões em flagrante, e apreensões de quatro armas de fogo, 147 animais silvestres e um veículo.

O secretário Ed-Lin Anselmo reforçou que os resultados demonstram a importância da presença permanente das forças de segurança na região. “Seguiremos fortalecendo as ações integradas na Base Candiru, ampliando a fiscalização nas hidrovias e combatendo de forma firme o tráfico de drogas e outros crimes na região amazônica”, reiterou.

FONTE: Agência Pará