Peregrinação de Senhora Sant’Ana em Belém encerra com missa, confraternização e momentos de fé

A peregrinação da imagem de Senhora Sant’Ana em Belém do Pará foi encerrada neste sábado, 16 de maio, após duas semanas de visitas às residências de obidenses e amigos devotos da padroeira de Óbidos que vivem na capital paraense. Desde o dia 28 de abril, a imagem peregrina percorreu dezenas de lares, levando momentos de oração, fé e união entre as famílias.

O encerramento da programação aconteceu na Paróquia de São Raimundo Nonato, localizada na Avenida Senador Lemos, no bairro do Telégrafo, em Belém. A celebração iniciou às 18h com a Santa Missa, reunindo os fiéis em um momento especial de reflexão, agradecimento e devoção pelos dias vividos durante a peregrinação.

A missa contou com a participação do padre Alberto Santos e reuniu dezenas de obidenses e devotos de Senhora Sant’Ana, que participaram com emoção do encerramento da passagem da imagem peregrina pela capital paraense.

Após a celebração religiosa, os participantes seguiram para o salão da paróquia, onde aconteceu uma grande confraternização entre os obidenses e amigos. O encontro lotou o ambiente e foi marcado por leilões, bingos e venda de lanches, promovendo integração entre os moradores de Óbidos residentes em Belém e fortalecendo os laços de amizade, união e fé entre os devotos da padroeira.

Segundo os participantes, foi unânime a avaliação positiva sobre o sucesso das visitas realizadas durante a peregrinação e também sobre o encerramento da programação em Belém, destacando a forte participação dos fiéis ao longo de toda a jornada religiosa.

Após concluir a programação na capital paraense, a imagem peregrina de Senhora Sant’Ana seguiu para Macapá, capital do Amapá, onde já iniciou novas visitas aos devotos. Posteriormente, a peregrinação continuará pelas cidades de Santarém e Manaus.

As fotografias da missa e da confraternização, cedidas pela organização da peregrinação, registram os momentos de fé, devoção e reencontro vividos pelos obidenses durante a passagem da imagem peregrina por Belém.

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