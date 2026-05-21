Paysandu vence o Nacional e sai na frente na final da Copa Norte 2026

O Paysandu largou em vantagem na decisão da Copa Norte 2026 ao vencer o Nacional-AM por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (20), no Estádio Mangueirão, em Belém. Empurrado por mais de 30 mil torcedores, o Papão dominou grande parte da partida e garantiu vantagem para o confronto decisivo em Manaus.

O Paysandu iniciou a partida em ritmo intenso, pressionando a saída de bola do Nacional e criando boas oportunidades logo nos primeiros minutos, depois equilibrou o jogo e as duas equipes perderam várias chances. A torcida bicolor fez sua parte e transformou o Mangueirão em um ambiente de forte apoio ao time paraense.

Defesa segura garante vantagem

O Paysandu marcou na segunda etapa com o zagueiro Castro, que fez um golaço aos 6 minutos, com um forte chute de fora da área, levando a torcida ao delírio. A partir daí, o Nacional-AM adotou uma postura mais ofensiva e tentou equilibrar o confronto. No entanto, a defesa alviceleste se manteve sólida, neutralizando as investidas da equipe amazonense e assegurando a importante vitória por 1 a 0.

Decisão será em Manaus

O jogo de volta está marcado para o dia 28 de maio, na Arena da Amazônia, em Manaus. Além do título da Copa Norte, a decisão vale vaga na final da Copa Verde contra Anápolis ou Rio Negro, além da classificação direta para a terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

O Paysandu busca o mais um campeonato da competição e terá a vantagem do empate para conquistar o título. Já o Nacional-AM precisará vencer por dois gols de diferença para ficar com a taça no tempo normal.

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