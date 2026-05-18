Obidenses celebram Santa Rita de Cássia com procissão e missa

Óbidos realizou nesta sexta-feira, 22 de maio, a tradicional celebração em honra a Santa Rita de Cássia, reunindo fiéis em um momento de fé, devoção e homenagens à santa conhecida como intercessora das causas impossíveis.

A programação iniciou às 18h, com uma procissão conduzindo a imagem de Santa Rita pelas ruas da cidade. O percurso saiu da residência do casal Mara e Antunes Miler, passando pela Travessa Marcos Rodrigues de Souza, Avenida Dr. Corrêa Pinto, Travessa Rui Barbosa, Rua Deputado Raimundo Chaves, Travessa Eloy Simões e Praça de Sant’Ana, encerrando na Catedral de Sant’Ana.

Em seguida, foi celebrada a Santa Missa presidida por Dom Bernardo, reunindo devotos, famílias e membros das comunidades católicas do município. Durante a celebração, os fiéis refletiram sobre a vida e o testemunho de Santa Rita de Cássia, marcada pela oração, perseverança e confiança em Deus mesmo diante das dificuldades.

Ao final da celebração, houve a tradicional distribuição das rosas que ornamentavam o andor da santa, gesto simbólico que representa uma das marcas da devoção a Santa Rita. Muitos fiéis receberam as flores como sinal de bênção e esperança.

Origem da devoção

Santa Rita de Cássia nasceu na Itália, no século XIV, e ficou conhecida pela vida de humildade, sofrimento e profunda fé cristã. Casada e mãe de família, enfrentou inúmeras dificuldades familiares antes de ingressar na vida religiosa após ficar viúva.

A devoção à santa cresceu no mundo inteiro devido aos relatos de graças alcançadas por sua intercessão, especialmente em situações consideradas impossíveis. Um dos símbolos mais conhecidos de Santa Rita é a rosa, relacionada ao episódio em que, já próxima da morte, pediu que uma parente colhesse uma rosa em seu jardim, mesmo em pleno inverno. O fato foi considerado milagroso e passou a representar sua devoção.

Em Óbidos, a celebração mantém viva a tradição religiosa e reforça a fé dos devotos que todos os anos participam da programação em homenagem à santa.

GALERIA DE FOTOS....



















































https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8668-obidenses-celebram-santa-rita-de-cassia-com-procissao-e-missa-2#sigProId972fdc5ec0 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade