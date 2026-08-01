UFOPA realiza I Jornada Acadêmica de Direito e marca o primeiro ano do curso em Óbidos

O Evento terá a participação de autoridades e pesquisadores de destaque nacional, entre eles o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, por videoconferência

Nos dias 11 e 12 de agosto, a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Campus Óbidos, realizará a I Jornada Acadêmica de Direito, reunindo estudantes, docentes, pesquisadores, profissionais do Direito e representantes da sociedade para discutir o tema “Democracia, Direitos Humanos e Sustentabilidade na Amazônia”. O evento integra as atividades do primeiro ano de funcionamento do curso de Bacharelado em Direito no Campus Óbidos, marco histórico para a expansão do ensino jurídico público na região do Baixo Amazonas.

A primeira edição da Jornada representa um importante passo na consolidação do curso e reafirma o compromisso da UFOPA com a interiorização do ensino superior de excelência. Ao promover um espaço de diálogo entre a academia, as instituições e a sociedade, o evento fortalece a produção científica, estimula a reflexão sobre os desafios jurídicos da Amazônia e amplia o acesso da região a debates de elevada relevância acadêmica e institucional.

A participação de autoridades e pesquisadores de destaque nacional, entre eles o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, por videoconferência, que confere projeção ao evento e evidencia a relevância do novo curso de Direito da UFOPA para a formação de profissionais comprometidos com a democracia, os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

FONTE: Ufopa – Campus Óbidos