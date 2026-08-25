ÓBIDOS: Mortes no trânsito caem de 10 para 1 após instalação de redutores de velocidade

Dados da Secretaria de Saúde apontam queda drástica na letalidade após substituição de lombadas físicas e reforço na sinalização em pontos críticos e perímetros escolares.

Uma intervenção urbana estratégica reduziu drasticamente a letalidade no trânsito de Óbidos. A substituição de lombadas físicas por tachões amarelos mono-direcionais fez o número de mortes despencar na cidade em menos de um ano da instalação dos dispositivos. Segundo dados consolidados da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), o município registrou 10 óbitos em 2025, contra apenas 1 caso até meados de agosto de 2026.

A medida de implantar os tachões para controlar a velocidade dos veículos e aumentar a presença das equipes de fiscalização nas ruas de Óbidos foi tomada pelo Governo Municipal, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), em atenção à recomendação do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) após o alto índice de sinistros graves decorrentes do excesso de velocidade e manobras irregulares praticadas por condutores.

O coordenador do Demutran, Risonaldo Rocha, destaca que a redução considerável é fruto de um trabalho contínuo do departamento de trânsito.

“Os redutores, ou tachões, como são chamados, fazem parte de uma nova metodologia de ordenamento que implantamos nas ruas da nossa cidade, que conta também com o emprego de sinalização vertical e asfáltica nos principais pontos e com as nossas constantes operações de fiscalização nas ruas da nossa cidade. É importante lembrar que foram feitas muitas críticas quando iniciamos a instalação dos redutores e, em menos de um ano, já temos resultados expressivos que podem ser entendidos como vidas salvas”, lembrou Rocha.

Pontos críticos receberam intervenção

As equipes de engenharia de tráfego mapearam e sinalizaram os trechos de maior risco na cidade:

Avenida Prefeito Nelson Souza: principal porta de entrada da cidade que conecta seis bairros.

Perímetros escolares: locais onde motoristas desrespeitavam os limites de velocidade perto dos estudantes.

Rodovia PA-437: curvas acentuadas e área de alta concentração de pedestres próxima ao Balneário Curuçambá.

Rodovia PA-254: trecho em frente à Escola Tenente Pedro Muniz, na comunidade Cipoal, onde é intenso o tráfego de pedestres atravessando a rodovia.

Mais internações, menos óbitos

Os números mostram uma mudança no perfil dos acidentes em Óbidos. Embora o total de sinistros tenha passado de 554 em 2025 para 380 em 2026, o número de internações hospitalares subiu de 10 para 41.

As equipes de saúde apontam que esse aumento de internações, somado à queda quase total de óbitos, comprova a eficácia dos tachões. Os dispositivos forçam os condutores a desacelerar. Assim, as colisões e atropelamentos ocorrem com menor impacto, gerando lesões, mas preservando a vida das vítimas.

Proteção aos mais jovens

A nova sinalização e a presença maior das equipes do Demutran nas ruas da cidade também protegeram os grupos mais vulneráveis. O envolvimento de crianças em acidentes caiu de 29 para 13 ocorrências. Já o público adolescente teve uma redução de 60 no passado para 31 registros em pouco mais de sete meses.

O perfil epidemiológico dos sinistros mostra que a maioria dos envolvidos é homem. No ano passado foram 360 homens e 105 mulheres. Até o mês de agosto, foram 239 homens e 97 mulheres com envolvimento em algum tipo de ocorrência nas ruas e estradas do município que gerou atendimento nas unidades de saúde.

A faixa etária das vítimas ainda é considerada ampla e vai de 2 a 78 anos. Os órgãos de trânsito informaram que as campanhas educativas e a fiscalização vão continuar para consolidar a segurança viária no município.

“Vamos continuar trabalhando com as fiscalizações, com a educação no trânsito e, sempre que necessário, vamos atuar em operações de repressão às infrações em conjunto com os órgãos de segurança pública. A população precisa entender que todos têm as suas responsabilidades e o Demutran está cumprindo à risca o papel que lhe cabe nesse imenso ecossistema que é o trânsito de uma cidade e todos os seus atores envolvidos”, finalizou o coordenador do Demutran.

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FONTE: Comunicação/Pmo - Por: Érique Figueirêdo e Fotos de Odirlei Santos