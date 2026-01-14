Uma visita à comunidade de Coroca, refúgio de natureza e artesanato na região do Arapiuns

SANTARÉM, PA – Escondida às margens do Rio Arapiuns, a cerca de uma hora e meia de lancha de Alter do Chão, a Comunidade do Coroca vem se consolidando como um dos destinos de turismo de base comunitária mais fascinantes da região oeste do Pará. Longe do agito das praias mais famosas, o vilarejo oferece uma imersão autêntica na vida ribeirinha, unindo preservação ambiental e protagonismo feminino.

A visita ao Coroca não é apenas um passeio contemplativo, mas uma experiência de aprendizado sobre sustentabilidade e cultura local.

Os Tesouros da Comunidade

Quem desembarca no trapiche da vila encontra três pilares que tornam o local único:

Artesanato de Excelência: A comunidade é famosa mundialmente pelo trabalho das mulheres artesãs, que utilizam a palha de tucumã para criar cestos, mandalas e acessórios com tingimento natural. A técnica é refinada e o design, sofisticado, sendo exportado para grandes capitais.

Espaço de Artesanatos

Preservação das Tartarugas: O projeto de criação e proteção de tartarugas e tracajás permite que o visitante conheça o ciclo de vida desses animais. Em certas épocas do ano, é possível acompanhar a soltura dos filhotes no rio.

Lago das Tartarugas

Meliponário (Criação de Abelhas): O Coroca destaca-se na produção de mel de abelhas nativas sem ferrão. O tour inclui uma explicação sobre a importância desses polinizadores para a floresta e, claro, a degustação do mel clarificado.

Melipónário, produtos do Mel de Abelha

Dica de Turismo: Como Planejar sua Visita

Se você está em Santarém ou Alter do Chão, o Coroca é o destino perfeito para um dia de visita ou para quem deseja pernoitar em uma das pousadas comunitárias da região.

Como chegar: Lanchas rápidas ("voadeiras") fretadas ou barcos de linha que saem de Santarém.

Melhor época: Entre agosto e dezembro (vazante), quando as praias do Arapiuns aparecem, mas o acesso é viável o ano todo.

Alimentação: O restaurante comunitário serve peixes frescos da região, como o tucunaré e o tambaqui, acompanhados da tradicional farinha de tapioca.

As fotos seguintes são da visita na Comunidade de Coroca feita por: Eulice, Miguel e Alacid Canto, Alda e Hélio Santos.

Visitantes

www.obidos.net.br - Fotos de Alacid Canto