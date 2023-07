ÓBIDOS: Arraiá do Pavulagem da Escola José Veríssimo

No dia 30 de junho, quinta-feira, a escola José Veríssimo realizou o tão esperado Arraiá do Pavulagem. Educadores e educandos se empenharam em preparar apresentações de diversas danças típicas da época junina. O evento ocorreu na quadra da escola e contou com a presença de um público entusiasmado, principalmente pais ansiosos para assistir seus filhos e filhas brilharem no palco.

Os alunos exibiram seus trajes coloridos e tradicionais, refletindo a cultura e as tradições juninas. As danças típicas, como quadrilha e carimbó, encantaram a plateia, que aplaudia entusiasmada a cada performance. Assim como as iguarias juninas, muito apreciada pelos obidenses.

Registramos alguns momentos através de fotos, que capturaram a energia contagiante do Arraiá do Pavulagem. A expressão de felicidade nos rostinhos dos alunos e o orgulho estampado nos semblantes dos pais demonstravam a importância desse evento para a comunidade escolar.

FOTOS...



www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade