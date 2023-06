ÓBIDOS: Coração Junino de Óbidos foi a Campeã do 2º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas

Após o julgamento, jurados apontaram que a Grande Campeã da noite foi Coração Junino, de Óbidos.

No terceiro dia de Arraiá dos Pauxis 2023, que aconteceu na noite deste sábado, dia 25, em Óbidos, a grande festa foi 2º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas, com apresentações de seis quadrilhas, Óbidos, Oriximiná e Monte Alegre. Após o julgamento, jurados apontaram que e a Grande Campeã da noite foi Coração Junino, de Óbidos.

O Público desde cedo lotou a Praça da Cultura para assistir as apresentações das quadrilhas que se inscrevam para a competição: 1. Brincando de São João – Óbidos; 2. Realeza Junina – Monte Alegre; 3. Baila Comigo – Oriximiná (2º); 4. Lumi’Arte – Oriximiná; 5. Coração Junino – Óbidos (1º); 6. Bailando na Roça – Oriximiná (3º).

As três primeira colocadas foram as seguintes:

1º Lugar: Coração Junino de Óbidos

2º Lugar - Baila Comigo do Município de Oriximiná.

3º Lugar - Bailando na Roça do Município de Oriximiná.

4º Lugar - Lumi'arte do Município de Oriximiná.

5º Lugar - Brincando de São João de Óbidos.

6º Lugar - Realeza Junina do Município de Monte Alegre

As outras premiações foram as seguintes:

A quadrilha Coração Junino ganhou também as premiações individuais: Melhor Marcador (a), Melhor Casal Caipira, a Melhor Rainha foi para Bailando na Roça; e o Melhor Casal de Noivos foi para Baila Comigo.

O Evento foi uma promoção da Prefeitura de Óbidos, através da Secretaria de Cultura e Turismo.

Fizemos as fotografias de todos os momentos de apresentações das quadrilhas, procurando mostrar os primcipais destaques das seis quadrilhas que se apresentaram, as quais poderã ver a seguir.

Mais fotos clique nas imagens seguintes...



http://www.obidos.net.br/index.php/festas/6095-obidos-coracao-junino-de-obidos-foi-a-campea-do-2-concurso-intermunicipal-de-quadrilhas#sigProId098f9e17a5 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/festas/6095-obidos-coracao-junino-de-obidos-foi-a-campea-do-2-concurso-intermunicipal-de-quadrilhas#sigProIde8594b6b78 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/festas/6095-obidos-coracao-junino-de-obidos-foi-a-campea-do-2-concurso-intermunicipal-de-quadrilhas#sigProId340238a057 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/festas/6095-obidos-coracao-junino-de-obidos-foi-a-campea-do-2-concurso-intermunicipal-de-quadrilhas#sigProIda67ab210c6 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/festas/6095-obidos-coracao-junino-de-obidos-foi-a-campea-do-2-concurso-intermunicipal-de-quadrilhas#sigProIda849fbb618 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/festas/6095-obidos-coracao-junino-de-obidos-foi-a-campea-do-2-concurso-intermunicipal-de-quadrilhas#sigProId53e9adbf62 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto e Vander N Andrade