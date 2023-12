BELÉM: Bloco "Pé na Cova" celebra Pré Réveillon com muita alegria e Carnaval

No último sábado (02), o Bloco "Pé na Cova", composto por obidenses e amigos residentes em Belém do Pará, reuniu-se para uma animada confraternização de final de ano. A festa, que teve como palco o renomado Bar Municipal, foi marcada por muita alegria, carnaval e a antecipação das celebrações de Réveillon.

O evento contou com a presença animada dos obidenses, que compareceram em grande número, e dando um toque especial à festa, apareceu um Mascarado Fobó, o qual animou ainda mais a festa. Ao som contagiante da Banda de Carnaval e da performance musical do Tidão, a atmosfera era de pura festividade e descontração.

Vale destacar que, durante o Carnapauxis em Óbidos, o encontro do Bloco "Pé na Cova" é uma tradição anual. As camisas oficiais do bloco continuam sendo vendidas ao preço de R$ 50,00. Os interessados em adquirir as suas camisas podem fazer a solicitação indicando os tamanhos desejados aos organizadores do evento. Este ano, a responsabilidade pela organização ficou nas mãos de Aristides Dias, carinhosamente conhecido como "Tidão".

A equipe do bloco aproveita para desejar a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de bênçãos. Que a alegria e a energia contagiante desse pré Réveillon se estendam por todo o próximo ano, reafirmando a união e a tradição do Bloco "Pé na Cova".

Que venha 2024 cheio de festa e alegria para todos, é o desejo do Bloco "Pé na Cova"!

