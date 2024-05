Instituições buscam boas práticas na manipulação do açaí e combate à Doença de Chagas

Na busca por promover a segurança alimentar e combater a Doença de Chagas, um grupo de instituições do Pará tem se dedicado a estabelecer diretrizes e estratégias para melhorar as práticas de manipulação do açaí, fruto tão emblemático na região. Na sede da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), representantes de diversas esferas do poder público e associações se reuniram para discutir medidas eficazes.

Desde fevereiro deste ano, o grupo tem se encontrado mensalmente para avaliar e definir ações voltadas para a melhoria das práticas de manipulação do açaí. Uma das instituições envolvidas nesse esforço é a Sedap, que trabalha não apenas no fomento à produção do açaí, mas também no apoio ao batedor artesanal, fornecendo equipamentos essenciais para garantir a qualidade do produto.

Marivaldo Ferreira, coordenador de boas práticas do açaí da Diretoria de Feiras e Mercados (DFM) da Sedap, destaca os esforços conjuntos realizados em parceria com a Vigilância Sanitária para capacitar os trabalhadores do setor. A Sedap tem promovido cursos teóricos e práticos, visando orientar os batedores sobre as melhores práticas de higiene e prevenção da contaminação pelo Trypanosoma cruzi.

Os avanços são visíveis, como ressalta a promotora do Ministério Público do Estado (MPE), Érica Sousa, que coordena o Núcleo de Defesa do Consumidor (Nucon). Um dos pontos de destaque é o cadastramento dos batedores em Belém, que está sendo realizado em parceria com a Universidade da Amazônia (Unama) e agentes de endemia.

Além das ações de capacitação e cadastramento, o grupo também tem se empenhado em realizar campanhas de conscientização da população e dos próprios batedores, bem como ações de fiscalização em pontos de venda de açaí. A ampla programação incluiu municípios como Marituba, Cametá e Ananindeua, com previsão de expansão para outras localidades.

A reunião na sede da Sedap contou com a participação de representantes de diversas entidades, incluindo Sebrae, Secretarias de Saúde, Vigilâncias Sanitárias, Instituto Ver-o-Peso, Casa do Açaí de Belém, Procon e Embrapa Amazônia Oriental. O esforço conjunto dessas instituições promete fortalecer ainda mais as ações de combate à Doença de Chagas e garantir a segurança alimentar da população paraense.

