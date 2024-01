Restaurante Saudosa Maloca reinaugura em Óbidos

Os obidenses receberam com grande entusiasmo a reinauguração da Saudosa Maloca, um icônico Bar e Restaurante que por muitos anos foi palco de encontros e bate-papos marcantes na cidade. Sob nova administração, o estabelecimento abriu suas portas novamente no último sábado, dia 06, trazendo uma atmosfera renovada para a vida social de Óbidos.

Localizado estrategicamente na Rua Correa Pinto, na subida do Mercado Municipal, a Saudosa Maloca retomou suas atividades pela manhã, já servindo um delicioso almoço para os clientes. O som ao vivo embalou o ambiente durante toda a tarde, estendendo-se até a noite, e os frequentadores, fiéis ao local, aproveitaram cada momento até o encerramento do evento de inauguração.

Divaldo e Izaura Canto Martins, os novos proprietários, trouxeram uma série de melhorias ao espaço. As instalações foram modernizadas, a cozinha foi aprimorada e o cardápio ganhou novidades com iguarias regionais, além de um bar recheado de opções para todos os gostos. No entanto, o destaque vai para o atendimento, agora alinhado com as exigências da sociedade contemporânea.

“A Saudosa Maloca está de volta, e com ela, a tradição de oferecer serviços à população obidense. Estamos muito felizes por este ambiente renovado, perfeito para os momentos especiais que a comunidade merece", destacou um dos frequentadores da inauguração.

A reinauguração da Saudosa Maloca ocorreu em um momento oportuno, coincidindo com a grande Festa do Mascarado Fobó em Óbidos, conhecida como Carnapauxis. Com a cidade agitada pelas celebrações, a Saudosa Maloca se apresenta como uma opção ideal para aqueles que buscam diversão, boa gastronomia e momentos inesquecíveis.

