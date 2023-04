Cosanpa realizará ações de cadastramento no programa “Água Pará”, em Óbidos

A iniciativa é voltada para famílias de baixa renda ou em vulnerabilidade social para que possam garantir água potável gratuitamente por meio da Cosanpa.

Desde setembro de 2021, quando foi lançado, o programa “Água Pará” já fez mais 280 mil cadastros, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas. O serviço garante o custeio, no período de dois anos, das contas de água de famílias que registram um consumo médio mensal de até 20 metros cúbicos (20 mil litros de água), apurado com base na média dos últimos seis meses.

Critérios

Para ser beneficiado, é necessário ter inscrição no CadÚnico (Bolsa Família) e o registro da conta de água com a mesma titularidade de CPF. Para as famílias que têm registro no CadÚnico e são clientes da Cosanpa, basta comparecer até um dos polos com os seguintes documentos: originais e cópias do RG e CPF, uma conta da Cosanpa, comprovante de residência, cartão do programa Auxílio Brasil ou resumo do CadÚnico.

A partir do dia 25 até o dia 27 de abril, a Cosanpa realizará ações de cadastramento no programa Água Pará, nos municípios de Oriximiná e Óbidos.

- Em Oriximiná no período de dia 25 até o dia 27 de abril.

- Já nos dias 28 e 29, estará em Óbidos, quando serão realizados os cadastros dos moradores para adquirir o benefício. O local será o Cliper de Sant´Ana.

Serviços:

Programa Água Pará

Serviço de Cadastramento em Óbidos: Dias 28 e 29 de abril de 2023.

Local: Cliper de Sant´Ana – Praça Barão do Rio Branco

Horário: 08h às 12 e de 14h às 17h

www.obidos.net.br