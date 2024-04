ÓBIDOS: Mães e grávidas atendidas pelo Programa Criança Feliz recebem kits enxoval

Nesta segunda-feira, 30 de abril, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Óbidos realizou uma iniciativa em prol das mães e grávidas assistidas pelo Programa Criança Feliz. Um total de 15 mulheres foram agraciadas com kits enxoval, em um evento realizado no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS I, localizado no bairro de Santa Terezinha.

O Programa Criança Feliz tem como objetivo central estimular o desenvolvimento integral de crianças desde a gestação até os seis anos de idade, e essa entrega de kits enxoval representa um passo significativo nessa jornada de apoio e cuidado às famílias. Cada kit, meticulosamente preparado, contém itens essenciais para o cuidado e conforto dos bebês, incluindo banheira, toalha de banho, saída maternidade, fraldas de tecido, entre outros itens fundamentais.

Além da distribuição dos kits, o evento também ofereceu palestras educativas sobre a importância da amamentação exclusiva com leite materno até os seis meses e sobre o fortalecimento de vínculos familiares, destacando a relevância da mãe, do filho e da família como rede de apoio.

Aldanete Farias, secretária da Semdes, enfatizou a importância do Programa Criança Feliz e da entrega dos kits, ressaltando que atualmente 150 famílias são atendidas pelo programa no município de Óbidos. As mães assistidas expressaram sua gratidão e reconhecimento pelo trabalho realizado, destacando a importância da rede de apoio oferecida pelo programa.

O Programa Criança Feliz da Prefeitura de Óbidos, sob a gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, visa apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância, facilitando o acesso das gestantes, crianças e suas famílias às políticas de serviços públicos. Por meio de visitas semanais domiciliares, as equipes do programa oferecem orientação e suporte, acompanhando de perto a situação das crianças e suas famílias, buscando sempre melhorar suas condições de vida.

Essa iniciativa não apenas fornece recursos materiais essenciais, mas também fortalece os laços familiares e comunitários, promovendo um ambiente propício ao desenvolvimento saudável e feliz das crianças.

Galeria de Fotos....



FONTE: Comunicação/PMO