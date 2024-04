Serviço Itinerante de Identificação da CMO chega à Comunidade Adirobal em Óbidos

Na próxima quinta-feira, dia 02 de maio, os moradores da comunidade Andirobal, situada a aproximadamente 68 km da sede do município de Óbidos, terão acesso facilitado aos serviços de identificação. O Posto de Identificação 728, vinculado à Câmara Municipal de Óbidos - CMO, estará realizando uma ação itinerante na região, em resposta a uma solicitação do vereador e presidente da Câmara, Rylder Afonso (PSD).

A iniciativa visa proporcionar comodidade e acesso aos serviços de identificação para os residentes das comunidades mais afastadas da sede do município. Serão distribuídas 100 fichas para atendimento, com a possibilidade de emissão da primeira via de documentos obrigatórios, como certidão de nascimento ou casamento, de forma gratuita. Para emissões adicionais, será cobrada uma taxa de R$ 35,33.

"Agradecemos à mesa diretora da câmara e aos demais vereadores por apoiarem nosso pedido. É importante garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos serviços essenciais, independentemente de sua localização geográfica", destacou o presidente da Câmara, Rylder Afonso.

Os serviços oferecidos incluem a emissão de documentos opcionais, como CPF, Título de Eleitor, CNH, entre outros, mediante apresentação dos documentos necessários. Menores de idade deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

O atendimento será realizado na Escola Municipal João Fernandes, atendendo não apenas à comunidade Andirobal, mas também aos moradores da comunidade Igarapé-Açu.

A chefe do posto de identificação, Viviane Linhares, ressalta a importância da ação: "Estamos comprometidos em levar os serviços de identificação diretamente às comunidades, facilitando o acesso e contribuindo para a regularização documental de todos os cidadãos."

A ação itinerante é mais um esforço da Câmara Municipal de Óbidos em atender às demandas da população e garantir o acesso universal aos serviços públicos essenciais.

