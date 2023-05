UFOPA – Campus Óbidos realizará o I Festival de Arte e Cultura

A Universidade Federal do Oeste do Pará, – UFOPA – Campus Óbidos, realizará no período de 31 de maio a 02 de junho de 2023, o I Festival de Arte e Cultura, que tem em sua programação a primeira “Roda de Conversa”, com o tema “Mostra tua Arte”, que visa ser um canal de apresentação do artista, no seu segmento cultural, como desenvolve sua arte, sua inspiração e desafios que enfrenta, junto a comunidade obidense.

O objetivo do Festival é promover a arte e cultura popular nas suas diferentes manifestações, na I Roda de Conversa com fazedores e fazedoras das diferentes artes do município de Óbidos, que visa ser um espaço de encontro de agentes culturais para troca de experiências de suas vivências artísticas e os desafios encontrados.

Além disso, propõe-se a ser espaço de debate da arte e cultura enquanto bens de necessidade humana. Confira a programação: