ÓBIDOS: Prefeitura abre processo seletivo com 58 vagas para agentes de saúde e endemias

As vagas são para nível médio, com salário inicial de R$ 2.640,00. Inscrições seguem até 10 de julho.

A prefeitura de Óbidos abriu nesta sexta-feira (9) o processo seletivo com 58 vagas para Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE). As vagas são para nível médio, com salário inicial de R$ 2.640,00.

No total, são ofertadas 49 vagas para agente comunitário de saúde e 9 para agentes de combate a endemias. As inscrições devem ser feitas através do site da Fundação CETAP, a partir de 12 de junho até 10 de julho de junho.

A taxa de inscrição é de R$ 75,00. O Processo Seletivo terá a aplicação da prova de múltipla escolha contendo 50 questões distribuídas da seguinte forma: Língua Portuguesa, 15 questões; Matemática, 10 questões; Informática, 5 questões; Atualidades, 5 questões; Conhecimentos Específicos, 15 questões.

Para o cargo de agente Comunitário de Saúde os requisitos são certificados devidamente registrados de conclusão de curso de ensino médio, comprovante de residência na área da comunidade ou bairro em que deve atuar e aprovação no Curso de Formação Inicial como Agente Comunitário de Saúde.

Os candidatos ao cargo de Agente de Combate as Endemias terão como requisitos possuir certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, e Conclusão com aproveitamento no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada.

A prova objetiva será aplicada no dia 13 de agosto. O resultado preliminar da prova será publicado no dia 21 de agosto e o definitivo, em 25 de agosto de 2023.

- EDITAL

- Página do Processo Seletivo

FONTE: Comuniciação/PMO