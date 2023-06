ÓBIDOS: Confira a programação da Festividade de São Pedro 2023

A Colônia de Pescadores (as) Z-19 de Óbidos comemora 50 anos durante a Festividade de São Pedro 2023.

A Colônia de Pescadores (as) Z-19 de Óbidos divulgou nesta terça-feira, dia 13, a programação para Festividade de São Pedro 2023, que acontecerá entre os dias 25 de junho e 02 de julho, com o tema: “São Pedro ajuda-nos a viver a santidade na patilha e no amor fraterno para com os irmãos!”.

A Coordenação preparou uma programação especial iniciando com o grande Cirio de São Pedro, patrono dos pescadores (as), sendo que este ano é um momento muito especial, pois a Colônia de Pescadores Z-19, comemora 50 anos de sua fundação, e por todos esses anos vem lutando pelo direito dos pescadores(as).

“Para chegarmos até aqui contamos também com a luta, força de vontade e coragem de todos aqueles que nos antecederam, em especial os protagonizadores desse movimento, como assim foi chamado no início. Aqueles que travaram lutas em defesa do pescador e porque não dizer em defesa de todos nós, que ainda, de alguma forma, dependemos dessa força, dessa coragem para conquistar nossos direitos mais Cumprindo sempre com nossos deveres”, comenta Emerson Canto, presidente da Z-19, na apresentação do convite da festividade.

Confira a programação:

PROGRAMACÃO CÍRIO DE SÃO PEDRO COLÔNIA Z-19

TRANSLADAÇAO DA IMAGEM

No domingo, dia 25/06, a imagem de São Pedro será Transladado para o Núcleo de Bose da comunidade São Raimundo, saindo do Sede de Colônia de pescadores (as) Z-19 às 08h.

CÍRIO FLUVIAL

Na quinta-feira, dia 29 de 2023, a imagem de São Pedro será reconduzida em procissão fluvial rumo à sede da entidade saindo do núcleo de base às 17h30 e na chegada será celebrada a Santa Missa em homenagem a São Pedro patrono da igreja e dos pescadores(as) e celebrando também 50 anos de fundação da colônia de pescadores Z-19 de Óbidos.

PROGRAMACÁO SOCIAL

No sábado, dia 1º de julho, haverá a grande “Seresta de São Pedro” com início às 23h e termino às 4h da manhã do dia seguinte com a participação de diversas bandas musicais.

DOMINGO DIA 02 /07/2023

Durante a tradicional manhã de sol, com início às 9h, haverá competições, como: a troca de óleo de motores rabetas, corrida de rabetas, sorteio de rifão de São Pedro. Durante a programação muita música ao vivo com agito de Adílio Cione e Banda Diana, e também a Banda Brisa Show.

