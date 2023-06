ÓBIDOS: O 12º Encontro do Raízes Negras do Baixo Amazonas acontecerá no Arapucu

Óbidos, Pará - Nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2023, a Comunidade Quilombola Arapucu receberá o 12º Encontro do Raízes Negras do Baixo Amazonas. Com o tema "Resistir para Existir" e o lema "Tenho Raízes e não nego minha Origem", o evento busca fortalecer as comunidades e associações quilombolas da região.

O Encontro Raízes Negras deste ano tem como propostas principais a articulação em rede intermunicipal das associações das comunidades quilombolas do Baixo Amazonas. Além disso, visa promover debates sobre a implementação de políticas públicas e a garantia dos direitos já conquistados pela luta quilombola no Brasil.

Uma das prioridades do evento é fortalecer, manter e ampliar o diálogo entre as associações quilombolas, os entes federativos e as instituições afins. Dessa forma, busca-se o fortalecimento do movimento e a efetivação dos direitos já adquiridos pelos quilombolas.

Outro aspecto importante do encontro é o empoderamento das crianças, jovens e mulheres no movimento quilombola. A formação de novas lideranças e a continuação das lutas do povo quilombola são fundamentais para o fortalecimento e a perpetuação da causa.

A elaboração de propostas para o acompanhamento dos processos de titulação dos territórios quilombolas também está na pauta do encontro. Além disso, serão discutidas as estratégias para a implementação de políticas de crédito, fomento e outros benefícios para os territórios já titulados e aqueles que estão em processo de titulação.

O 12º Encontro do Raízes Negras do Baixo Amazonas promete ser um espaço de troca de experiências, reflexão e mobilização em prol da valorização e do reconhecimento das comunidades quilombolas. A união e a resistência serão as palavras de ordem durante os três dias de evento, que reafirmarão a importância das raízes negras na construção da identidade e da história do Baixo Amazonas.

O evento contará com a participação de representantes de associações quilombolas, líderes comunitários, acadêmicos, autoridades governamentais e demais interessados na temática.

A expectativa, segundo os organizadores, é de que o encontro proporcione um ambiente propício para o debate e a articulação de ações concretas em prol das comunidades quilombolas da região.

O 12º Encontro do Raízes Negras do Baixo Amazonas, que tem a organização das Associações ARQMOB e MALUNG, promete ser mais um marco na luta por direitos e pelo reconhecimento da importância das comunidades quilombolas. A resistência e a existência serão celebradas e fortalecidas durante esses dias de intensas atividades e debates.

Clique na imagem seguinte para ver a programação completa....



www.obidos.net.br – Informações Douglas Senna