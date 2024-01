Aberto o Edital do Concurso Nacional Unificado, o qual oferta 6.640 vagas

Os interessados em disputar uma vaga no funcionalismo público federal podem conferir os detalhes do Concurso Nacional Unificado. Os oito editais foram anunciados na tarde desta quarta-feira (10), mas só foram publicados à noite, em edição extraordinária do Diário Oficial da União.

Com os Editais, os interessados poderão verificar informações sobre vagas, requisitos, salários, conteúdo programático, formas de inscrição, critérios de seleção, data e local das provas. O governo publicou um edital para cada um dos oito blocos temáticos do concurso.

Os oito editais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), oferecem 6.640 vagas, distribuídas em 21 órgãos federais.

Por exemplo, o MEC divulgou 70 vagas para o cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS). Enquanto o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou vagas para o cargo de Pesquisador Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais, divididas entre os Blocos 2, 5 e 7.

Datas

As inscrições estarão abertas entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro e o valor das inscrições é de R$ 60 para vagas de nível médio; R$ 90 para vagas de nível superior, com Isenção para inscritos no CadUnico alunos ou formados pelo Fies e ProUni e doadores de medula óssea.

A prova ocorrerá no dia 5 de maio, com aplicação em 220 cidades, localizadas em todas as unidades da Federação, e contará com avaliações objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação.

As informações completas do concurso estão no site do Governo Federal:

www.gov.br/concursonacional

www.obidos.net.br