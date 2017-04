Prefeito Chico Alfaia empossa assessor distrital do recém-criado Distrito do Flexal

O prefeito de Óbidos, Chico Alfaia, empossou na quinta-feira (20), Francisco Ribeiro Pinto, o primeiro assessor distrital do recém-criado Distrito do Flexal, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.101 de 13 de dezembro de 2016, que cria o distrito e dá outras providências.

O ato de posse foi marcado por uma cerimônia realizada na área coberta da Escola Francisco Pinto Pereira, que contou com a participação dos moradores do distrito, secretários municipais, representantes das igrejas Católica e Assembleia de Deus, além de representantes das Câmaras de Vereadores de Óbidos e Curuá, com quem o distrito faz fronteira.

A solenidade realizada pela Prefeitura Municipal de Óbidos atendeu os critérios para a posse do administrador do distrito, conforme previsto nos artigos 7º e 8º da Lei Municipal 3.461 de 26 de maio de 2008, que dispõe sobre a criação, organização e supressão de distritos no município.



Como a indicação é de livre nomeação do prefeito municipal, o morador do Flexal e liderança política reconhecida na região, Francisco Ribeiro Pinto foi apontado pelo prefeito Alfaia, para assumir o cargo. Em seu discurso de posse, Chiquinho como é conhecido, garantiu que trabalhará em parceria com as comunidades para o desenvolvimento da região. “Nós vamos trabalhar em parceria com os moradores das comunidades daqui da nossa região. Pedimos o apoio dos nossos vereadores e das demais lideranças aqui do Flexal, para que esse momento se transforme no início de uma nova era para o nosso povo”, disse.

O prefeito de Óbidos afirmou que apenas a união entre os moradores da localidade poderá desenvolver o local e que o ato de posse do assessor distrital marca o início de uma nova história para a população “flexalense”. “Eu não vejo desenvolvimento para o Flexal se as pessoas não se derem as mãos. Os principais interessados no desenvolvimento do Flexal têm que ser a própria comunidade e a comunidade unida eu tenho certeza que esse desenvolvimento chegará com muita força, principalmente com a compreensão de toda a população das outras comunidades que certamente seguirão este mesmo exemplo”, enfatizou.

Ao final da cerimônia o público presente acompanhou as apresentações dos grupos culturais da vila. A Folia de São João Batista e a Quadrilha Junina Xique – Xique, abrilhantaram o evento com a demonstração das manifestações cultural e religiosa que são realizadas pelos moradores.

Unidade Básica de Saúde

O prefeito Chico Alfaia acompanhado de sua comitiva e de convidados, vistoriou o término das obras de revitalização da Unidade Básica de Saúde do Flexal, que será reaberta nos próximos dias.

O espaço foi interditado no início do ano devido as péssimas condições da estrutura do telhado do prédio e as inúmeras rachaduras. A unidade além de ser reformada, ao ser reaberta para a população, receberá um novo carregamento de remédios para manter em pleno funcionamento os atendimentos da farmácia básica.

Nova geração

Seguindo o cronograma da visita do prefeito Chico Alfaia e seu secretariado ao distrito do Flexal, foi reinaugurado o prédio público que há vários anos estava abandonado. O local abrigará o Serviço de Fortalecimento de Vínculos Nova Geração, que atenderá 80 crianças e adolescentes, por meio de ações sociais que incentivam a formação dos usuários e a geração de renda entre as suas famílias.

Uma pequena cerimônia marcou a reabertura do local que foi revitalizado com recursos municipais oriundos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes).

“Será um espaço da Semdes onde nós iremos realizar os nossos serviços. O atendimento as crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, crianças que tiveram os seus direitos violados, os idosos e a população em geral. O Flexal merecia receber numa data tão especial como essa esse espaço que vai beneficiar a toda essa região. Eu acredito verdadeiramente que com a reinauguração desse pre´dio nós estamos melhorando a autoestima dos moradores, sem falar que isso irá trazer muitos benefícios para cá”, disse a secretária de desenvolvimento social, Izalina Silva.

Alfaia acompanhado da secretária da Semdes, vereadores, secretário de infraestrutura Marcos Maciel e do assessor distrital Francisco, descerraram a faixa da placa que marcou a reabertura do espaço para a comunidade.

FONTE: Ascom/PMO

Por: Jailton Santos e Érique Figueirêdo e Fotos: Mauro Pantoja, Odirlei Santos e Cleidison Ramos

