Dia “D” da Campanha de vacinação contra gripe será no dia 13/05 em Óbidos

A meta é imunizar 13 mil pessoas em todo o município. As doses já estão disponíveis nos postos da cidade e do interior desde o dia 17 de abril.

Os postos de vacinação de toda a cidade estarão abertos no próximo sábado (13), para o Dia “D” de mobilização da campanha de vacinação contra a gripe. Até o dia 26 de maio a estimativa é que sejam vacinadas em todo o município de Óbidos, oeste do Pará, 13 mil pessoas que integram o público-alvo. O dia de mobilização é uma parceria do Ministério da Saúde com as secretarias estaduais e municipais de saúde e tem como objetivo reforçar a importância da vacinação neste grupo prioritário pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A meta da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) é vacinar, pelo menos, 80% desta população, considerada de risco para complicações por gripe. A dose da vacina protege contra os três subtipos do vírus recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para este ano (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B). “Nos foi enviado o quantitativo suficiente para alcançarmos a nossa meta, incluindo a vacinação nas áreas indígenas. Agora é importante que as pessoas procurem um dos nossos 18 postos de vacinação que serão montados no sábado, para tomar a sua dose”, disse Moisés Portela, diretor da Vigilância Sanitária da Semsa.

Segundo a orientação do ministério da saúde, devem tomar a vacina pessoas a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade – o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas - e os funcionários do sistema prisional. As pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, que inclui pessoas com deficiências específicas, também devem se vacinar. Para esse grupo não há meta específica de vacinação.

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) localizadas na cidade, as doses estão disponíveis desde o dia 17 de abril. Na zona rural a vacinação também iniciou no dia 17 do mês passado e deverá encerrar no mesmo dia que a zona urbana, 26 de maio. “Essa antecipação permitirá uma maior cobertura, possibilitando que a vacinação ultrapasse os 80%. Nossas equipes estão trabalhando nesse sentido”, enfatizou Portela.

Postos de Vacinação

Os posto de vacinação espalhados pela cidade funcionarão de 08h às 17h, nos seguintes locais:

Bairro Centro: Unidade de Saúde Zuraia Conti Galati; Bairro de Lourdes: Escola José Tostes e Associação Menino Jesus; Bairro de Fátima: Cliper de Fátima e Lanchonete Doce Pimenta na estrada; Bairro Cidade Nova: Unidade de Saúde Lauro Corrêa Pinto, Centro de Saúde de Óbidos e Creche Emaús; Bela Vista: Escola Raimundo Cardoso; Bairro São Francisco: Unidade de Saúde Helena Ferreira Ribeiro, Creche Bom Pastor e Escola Estadual Mauricio Hamoy; Bairro Perpétuo Socorro: Escola Irmã Firmina, Creche Perpétuo Socorro e Casa do Pelado; Bairro Santa Terezinha: Unidade de Saúde Jofre de Matos, Posto de Saúde Francisco Rodrigues de Barros e Igreja Cristo é o Senhor.

FONTE: Ascom/PMO

