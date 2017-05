ÓBIDOS: Os Jaraquis estão chegando

Neste domingo, dia 28, demos uma circulada pelo porto de Óbidos para ver como andava a oferta de peixe. Ao chegarmos no cais do porto, muitos pescadores estavam voltando de suas pescarias com as canoas cheias de Jaraquis, inclusive o fotografo desta matéria, Odirlei Santos.

Ao redor das canoas se aglomeravam consumidores de um dos peixes mais apreciados pelos obidenses, o Jaraqui. A cambada com 5 jaraquis estava sendo vendida a R$ 10,00 (Dez Reais). Ainda está caro a cambada, mais a tendência é baixar o preço, pois ainda não chegou o ápice da piracema do Jaraqui, onde pescadores de cima do Trapiche fazem fila para uma tarrafeada e quando retiram as suas tarrafas do rio, vem cheia de peixes.

Segundos os pescadores com quem conversamos, a piracema ainda está no início e com certeza abastecerá o Festival do Jaraqui que acontece todo ano no primeiro final de semana de junho, este ano 9 a 10, e é promovido pela Associação Cultural Obidense - ACOB.

Hugo Ferrari (in memoriam), foi o autor da Lei que instituiu o Jaraqui com “Peixe Símbolo de Óbidos” quanto foi Vereador. Já o “Festival do Jaraqui” foi idealizado pela Professora Idaliana Marinho de Azevedo, que na época estava a frente da Associação Cultural Obidense – ACOB.

E haja Jaraqui! Frito, assado, escabeche, caldeirada, em fim, de qualquer forma que seja preparado, com uma boa farinha, limão e sal, esse peixe é de um excelente paladar. Não é por acaso que o Jaraqui é peixe símbolo dos obidenses.

