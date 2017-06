Seleção de Futebol de Óbidos recebe materiais esportivos da Prefeitura

Ás vésperas da estreia da seleção obidense de futebol amador, na Copa Oeste de Seleções 2017, torneio tradicional realizado pela Associação Desportiva das Ligas do Oeste do Pará (ADLOP), que neste ano reunirá 14 seleções da região, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), realizou a entrega dos materiais esportivos que serão utilizados pelos atletas que defenderão o título de bicampeão da competição, conquistado por Óbidos no ano passado, após 29 anos de jejum.

O prefeito Chico Alfaia, acompanhado do secretário Luiz Carlos Gama Queiroz, se reuniu com atletas, comissão técnica, e diretores da Liga Desportiva Obidense (LDO), durante cerimônia realizada na última sexta-feira (9), no auditório da Casa da Cultura. Na oportunidade foram repassados aos diretores da entidade que organiza o futebol amador local, pares de chuteiras, luvas de goleiro, e bolas profissionais para a equipe.

Com o incentivo, o Governo Municipal garante parte do patrocínio, conforme parceria firmada entre a LDO e a SEMEL, que por meio da prefeitura, ajudará financeiramente nos custos com a logística das viagens da delegação durante a competição. “A gestão está sendo a nossa grande parceira no projeto da seleção obidense. Esse material que nos foi repassado será fundamental para o bom desempenho dos nossos atletas que enfrentarão logo na primeira fase seleções tradicionais como: Alenquer, Juruti, Oriximiná, e a novata Curuá, que são equipes muito fortes”, ressaltou Eder Trindade, presidente da LDO.

A equipe que iniciou os treinos preparatórios para a copa a quase dois meses, tem recebido apoio da SEMEL, também na fase de treinamentos, utilizando o Estádio Municipal Ary Ferreira para realizar treinos táticos. “A gestão municipal sempre esteve apoiando o projeto da seleção obidense. E com essa entrega dos materiais esportivos cumprimos mais um compromisso nosso assumido com a LDO, ajudando na parte de materiais esportivos. Com mais esse incentivo para o nosso futebol, ficamos na torcida pelo êxito do nosso selecionado na copa oeste”, disse Luiz Carlos, secretário de esporte e lazer.

O prefeito Chico Alfaia, lembrou do desafio da equipe obidense de preservar o título conquistado no ano passado, após quase três décadas da primeira conquista da copa oeste, e do comprometimento da secretaria de esporte em ajudar o selecionado local. “É nosso dever trabalhar em conjunto com a liga para que possamos manter esse título em Óbidos. A secretaria de esporte está muito atenta ao futebol obidense, e ao esporte de maneira geral. Mas é chegada a hora de nos unirmos em prol da nossa seleção, possibilitando que os nossos jogadores tenham condições de apresentar um excelente futebol para trazer grandes alegrias para a nossa apaixonada torcida”, lembrou o prefeito.

Primeira fase

A seleção obidense que folgou na primeira rodada da Copa Oeste, estreia no próximo sábado (17), contra Curuá, na casa do adversário, que empatou na primeira rodada com Alenquer.

Óbidos enfrenta ainda na primeira fase as seleções de Alenquer, no dia 24 de junho, dentro de casa. Oriximiná, no dia 1 de julho, também no Estádio Ary Ferreira. E encerra a fase classificatória no dia 8 de julho, contra Juruti, na casa do adversário.

Sub-20

Ainda na cerimônia de entrega de materiais esportivos para a seleção, a SEMEL entregou os troféus para a LDO, que premiará os finalistas do campeonato sub-20, realizado pela entidade. O prefeito Chico garantiu a premiação dos finalistas no valor de 3 mil reais.

FONTE: ASCOM/PMO

Por: Érique Figueirêdo –Fotos: Odirlei Santos

