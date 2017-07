SEMAB promove curso de capacitação em piscicultura em Óbidos

Formação ministrada por engenheiros de pesca da Prefeitura de Alenquer, reuniu mais de 50 pessoas em quatro dias de aluas práticas e teóricas, para produtores de Óbidos.

Agricultores e interessados em aprender mais sobre a piscicultura como alternativa econômica, participaram no período de 3 a 6 de julho, de um curso de capacitação em Óbidos, no oeste do Pará.

A formação realizada pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab), teve como foco a criação de peixes, desde o processo básico, até a prática de criação em grande escala para comercialização.

O curso foi realizado por meio de parceria firmada com o Sindicato Rural de Óbidos, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-PA), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), e a Prefeitura de Alenquer, que destinou dois engenheiros de pesca para ministrar a formação.

Ao todo 52 pessoas participaram durante 4 dias das aulas teóricas e práticas, realizadas em propriedades rurais que desenvolvem a piscicultura em Óbidos.

Entre as técnicas repassadas durante o curso, os participantes apreenderam a identificar as diferentes características físicas e químicas da água nos diversos ambientes de criação de peixes, o controle sobre a quantidade e qualidade de ração diária e mensal a ser ministrada durante o ciclo produtivo, técnicas de manejo dos peixes antes e durante o período do ciclo produtivo, identificação de tipos e formas de tanques e viveiros utilizados para criação de peixes em cativeiro. Além da demonstração da forma correta de despesca e manipulação do pescado e métodos aplicados de higiene e profilaxia de peixes criados em cativeiro.

“Tivemos um curso muito satisfatório durante esses dias, pelas estruturas que nos foram oferecidas, pela participação do público e principalmente pela alternância das aulas teóricas com as práticas, em que foi possível demonstrar a aplicação das técnicas repassadas nas aulas teóricas. A participação foi muito boa e não temos dúvidas que essa formação impulsionará a piscicultura no município de Óbidos”, disse Hilberneau de Holanda Bessa Neto, engenheiro de pesca.

Novas oportunidades

A intenção da Semab é proporcionar por meio do curso uma nova alternativa de renda para os agricultores que buscam mudar de ramo, além de facilitar a criação de novos tanques e o melhoramento dos já existentes.

“A piscicultura tem um grande potencial comercial. Óbidos hoje precisa comprar pescado de fora e isso é contraditório quando temos uma grande potencial de produção. Nos alegra saber que dezenas de pessoas aderiram a esse curso com o objetivo de iniciar o seu negócio próprio, por isso estamos nos organizando para garantir assistência técnica paro os que já atuam no ramo e para os que ainda vão aderir a essa prática”, garantiu o secretário de desenvolvimento rural e abastecimento, Celson Rodrigues.

Qualificação

Olavo Vinente, que há três meses cria peixes em tanques na sua propriedade, garante que o curso mostrou que as técnicas que ele vinha utilizando eram inapropriadas para o desenvolvimento das duas espécies de peixes que ele tem em seu empreendimento. “Esse curso veio na hora certa. Percebi o que eu vinha fazendo errado no manejo dos peixes e agora vou saber como cuidar melhor do tanque. Tenho certeza que isso aumentará e muito as minhas chances de lucrar com a piscicultura”.

Sebastião Sérgio dos Santos que também tem uma criação de peixes, parabenizou a iniciativa de proporcionar formação para os interessados no ramo. “A piscicultura não desenvolvia em Óbidos justamente por falta desse suporte técnico e de capacitação. Temos agora a oportunidade de melhorar nossos tanques e a criação dos peixes, pra que possamos melhorar a nossa produção e quem sabe nos transformamos em uma referência em piscicultura na região”.

Certificação

A conclusão do curso foi realizada na tarde desta quinta-feira (6), no auditório da Escola São José, onde os participantes receberam seus certificados e participaram de um momento de confraternização. O prefeito Chico Alfaia participou do evento e destacou a importância do curso. “Tem uma frase muito interessante do Chico Buarque que diz: há muita diferença entre a intenção e o gesto. A intenção de alavancar esse setor já foi concretizada com esse curso promovido pela prefeitura, agora nós precisamos que as pessoas toquem seus planejamentos e coloquem em prática tudo o que foi passado nessa formação. Daremos o apoio necessário através da Semab e trabalharemos em conjunto pra que esse setor cresça e renda bons frutos para Óbidos”, garantiu o prefeito de Óbidos.

FONTE: ASCOM/PMO

Por: Érique Figueirêdo – Fotos de Mauro Pantoja

