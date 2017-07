Navio Hospital deverá estar funcionando em outubro de 2018

No dia 04 de Julho, o Bispo Diocesano Dom Bernardo Johannes, OFM se reuniu com Frei Francisco Belotte - Guardião Geral da Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, Frei Joel - Diretor do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos e também o assessor de Frei Francisco o senhor Wilian.

Na pauta da reunião, o navio Hospital, que já está sendo construído, acredita-se que até outubro de 2018 ele esteja pronto para o funcionamento atendendo toda a região ribeirinha, na área da saúde como também na missão da Igreja. O momento de conversa foi para definir onde será a base do Navio Hospital, que poderá ser no município de Óbidos ou no município de Juruti por contarem com Hospital para retaguarda, pois envolverá muita gente neste trabalho. Daí então a preocupação do itinerário que o Navio irá fazer e também no retorno do mesmo para a base de apoio.

Foi conversado ainda sobre um centro cirúrgico inflável, que ficará ao lado do Navio em solo firme, para atender as cirurgias de catarata, pois nesses procedimentos cirúrgicos não pode haver nenhum tipo de movimento/balaço.

O Navio contará ainda com uma Ambulancha que vai a frente agendando as pessoas e tornando o trabalho cada vez mais organizado.

FONTE: Diocese de Óbidos

