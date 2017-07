Paysandu é bicampeão no amistoso RE X PA de Sant´Ana, em Óbidos

Jogo amistoso entre Remo e Paysandu formado por jogadores veteranos de Óbidos, denominado RE x PA de Sant´Ana, aconteceu pelo segundo ano consecutivo neste domingo, dia 23, no estádio Arizão, com renda revertida para a Festividade de Sant´Ana.

No primeiro tempo, o Remo começou melhor e Garrincha marcou logo aos 5 minutos, fazendo Remo 1 x 0 Paysandu. Recuperando do susto, Pelé, do Paysandu empatou o jogo aos 10 minutos. Roque ampliou para o Paysandu aos 45 min. Fim desta etapa: Paysandu 2 x 1 Remo.

No segundo tempo, foi um festival de gols, começando com Regi, que marcou de pênalti e empatou para o Remo fazendo 2 x 2. Num cruzamento, garrincha marcou para Remo e virou o jogo: fazendo Remo 3 x 2 Paysandu. Izonélio empatou para o jogo em 3 x 3 e dando números finais ao amistoso, Roque marcou novamente para o Paysandu fazendo Paysandu 4 x 3 Remo.

No intervalo do jogo, foram realizados sorteios de vários prêmios aos torcedores que compareceram ao RE x PA e também foi entregue um troféu ao time sub-20 do Juventus, que venceu a equipe do Paraense na preliminar.

Final do jogo, Dr. Márcio Pinto, entregou um troféu aos jogadores do Paysandu e agradeceu a presença de todos no no RE x PA de Sant´Ana.

A renda total arrecadado do jogo foi de R$ 1016,00, sendo que o valor líquido foi de R$846,00 que foi doado a Festividade de Sant´An a Sant Ana.

