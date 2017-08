Assembleia de Deus de Óbidos realiza “Congresso Geral de Jovens”

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 05, o Congresso Geral de Jovens – UMAADO – União de mocidade e adolescentes, promovidos pela Assembleia de Deus de Óbidos. O Evento foi realizado na Praça da Cultura e teve como tema: “Jovens em constante busca da santificação”, onde reuniu a juventude obidense.

Segundo o Pastor da Assembleia de Deus, o objetivo principal foi agregar os jovens e levar o evangelho a essa juventude. “Percebemos a juventude tem sido muito deturpada e o evangelho de cristo num congresso como este, vem para acomodar o jovem em cristo”, comentou o Pastor.

Chico Alfaia, prefeito de Óbidos, que participou do evento, comentou: “O poder público municipal, as secretarias, por melhores que sejam, normalmente elas atendem da porta pra rua, as igrejas conseguem penetrar no seio das famílias. É muito importante a evangelização e fazer com que esses jovens sintam-se amparados e sigam os ensinamentos de cristo”.

Fotos de Odirlei Santos

