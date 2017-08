SEBRAE realiza curso aos Micros Empreendedores Individuais em Óbidos

Está acontecendo na Casa da Cultura de Óbidos, o curso de atendimento ao cliente, promovido pelo SEBRAE em parceria com a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), o qual iniciou no dia 21 e encerra nesta quinta-feira, dia 24, e cerca de 40 pessoas estão participando.

Segundo Audiene Moraes, agente de desenvolvimento do Município, o público alvo foi os Micros Empreendedores Individuais (MEI) e os expositores da Feira do Empreendedor que está acontecendo todos os domingos na Praça José Veríssimo, no centro comercial de Óbidos.

O objetivo do curso é melhorar o atendimento ao público que frequenta Feira do Empreendedor, como também de outras áreas que oferecem serviços ao público, como os motos taxistas e taxistas, os quais estão participando do curso.

Durante toda esta Semana, o SEBRAE estará realizando palestras e cursos para os empreendedores individuais, para que os mesmos se qualifiquem e possam gerenciar seus empreendimentos da melhor maneira possível.

MEI

Microempreendedor Individual (MEI) é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar no máximo até R$ 60.000,00 por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular.

O trabalhador conhecido como informal pode se tornar um Microempreendedor Individual legalizado e passar a ter CNPJ, o que facilitará a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais.

