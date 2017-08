XI Conferência Municipal de Saúde é realizada em Óbidos

Evento promoverá discussões para a apresentação de propostas de criação e fortalecimento das políticas de saúde do município.

A XI Conferência Municipal de Saúde de Óbidos, no oeste do Pará, teve início na manhã desta quinta-feira (24). Realizada pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) e Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), a conferência que terá a duração de dois dias, está sendo realizada na sede da Colônia de Pescadores de Óbidos Z-19. O evento tem o tema “Saúde Pública de Qualidade Para Cuidar Bem das Pessoas – Direito do Povo Brasileiro”.

As discussões serão direcionadas para a apresentação de propostas de criação e fortalecimento das políticas de saúde do município. Podem participar representantes de todos os segmentos interessados no setor.

Participaram da cerimônia de abertura da conferência o prefeito Chico Alfaia, Melina Braga titular da secretaria de saúde, Antônio Edson Marinho, presidente da Subseção de Óbidos da OAB, além da coordenadora do Campus de Óbidos da UFOPA, Melinda Savino, e o presidente do conselho Osmar Júnior.

O prefeito Alfaia, destacou em seu discurso durante a abertura do evento, a importância da conferência como ferramenta indispensável para a qualificação dos serviços ofertados pela rede municipal de saúde. “Este é sem dúvida o principal mecanismo para que possamos melhorar a saúde em nosso município. Somente discutindo as soluções das demandas da saúde com a própria população: usuários, servidores e demais entidades, conseguiremos tornar os nossos serviços ofertados na área mais próximos do nosso povo”, disse o prefeito de Óbidos.

A secretária de saúde, falou dos desafios enfrentados no setor que precisa de melhorias pontuais em alguns dos seus programas. “A população hoje está tendo a oportunidade de nos ajudar a encontrar as medidas necessárias para avançarmos em diversos campos da saúde. Sabemos das necessidades que temos, algumas com uma certa urgência, mas este momento é a chance que governo e população tem para que possamos nos unir em prol da melhoria da nossa saúde”, falou Melina.

Durante os dois dias de conferência serão realizadas palestras, mesas redondas e grupos de estudos, que serão os responsáveis por apresentar as propostas que serão votadas no final do evento, junto com a eleição dos novos delegados. O documento aprovado pelos conferencistas subsidiará as metas que o município terá que alcançar nos próximos anos, e será encaminhado para a plenária estadual.

Objetivos da conferência

Discutir o tema principal da conferência; apresentação da situação de saúde atual no município e da execução das propostas aprovadas na VIII Conferência Municipal de Saúde; apreciar as ações prioritárias a serem implementadas na rede pública de Saúde do Município, e referendar as ações ainda não executadas, aprovadas na VIII Conferência Municipal de Saúde para comporem o Plano Municipal de Saúde 2018-2021, além de possibilitar a participação dos diversos segmentos da sociedade na gestão do Sistema Único de Saúde do Município, como prática efetiva da cidadania, participação e inclusão social.

